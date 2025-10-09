Opel Combo Tech arriva in Italia con prezzi a partire da 24.750 euro

Il nuovo Opel Combo Tech si distingue come la versione più completa e confortevole del compatto veicolo commerciale tedesco. Questa serie speciale offre un’esperienza di guida paragonabile a quella di un’auto, grazie a tecnologie avanzate come i fari a matrice di LED Intelli-Lux antiabbagliamento, il sistema di infotainment con navigazione integrata e il sedile conducente multiregolabile. Dal punto di vista estetico, si riconosce per il paraurti anteriore in stile “passenger” con skidplate e per le decalcomanie dedicate.

Opel Combo Tech offre a tutti gli utilizzatori un comfort di guida simile a quello di una autovettura

Disponibile in Italia da 24.750 euro (IVA esclusa), rappresenta un risparmio economico significativo rispetto alla versione Standard. La gamma motori include un diesel da 100 CV con cambio manuale, un diesel da 130 CV con cambio automatico a otto marce e una versione elettrica da 100 kW con batteria da 50 kWh. Come sottolinea Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, il Combo Tech unisce comfort, flessibilità e immagine professionale.

Opel Combo Tech è un furgone compatto lungo 4,40 metri che combina praticità e comfort di livello automobilistico. Offre fino a 3,8 m³ di volume di carico e una lunghezza utile di 3,09 metri, con una portata fino a 650 kg, che sale a 780 kg nella versione elettrica. Mantiene così tutta la funzionalità del Combo Standard, ma si distingue per un look più raffinato e un equipaggiamento superiore a un prezzo vantaggioso. La carrozzeria, impreziosita da decalcomanie dedicate, paraurti “passenger” con skidplate e cerchi in lega da 16 pollici, è proposta di serie in bianco caolino, con le tinte metallizzate Kontrast Grey e Libeccio Blue disponibili a richiesta. Gli interni offrono un sedile comfort regolabile in sei direzioni con bracciolo e vano portaoggetti, climatizzatore automatico bizona e volante riscaldato in pelle, garantendo un ambiente di guida piacevole e pratico in ogni stagione.

Opel Combo Tech eleva la sicurezza e la tecnologia a nuovi livelli per la categoria dei veicoli commerciali compatti. Tra le dotazioni spiccano i fari a matrice di LED Intelli-Lux antiabbagliamento, i fendinebbia e il sistema Dynamic Surround View, che offre una visione chiara dell’angolo cieco e della zona posteriore tramite lo specchietto retrovisore digitale. Il sistema Visiopark 180°, con telecamera dinamica, semplifica le manovre di parcheggio e retromarcia. Sul fronte della connettività, il sistema di infotainment “IVI HIGH” integra un quadro strumenti digitale da 10 pollici e uno schermo HD centrale, con riconoscimento vocale e navigazione TomTom per pianificare i percorsi in modo efficiente. È presente anche la ricarica wireless per smartphone e il sistema “Keyless Entry&Go”. Il vano di carico, rivestito in gomma antiscivolo, evita graffi e facilita le operazioni di carico e scarico, unendo praticità e protezione.