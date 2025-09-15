Peugeot E-2008: prezzi da 21.500 euro in Italia con gli incentivi statali

Anche Peugeot E-2008 beneficia degli incentivi statali per chi desidera acquistare un’auto elettrica. I vantaggi per chi sceglie un’auto elettrica Peugeot non si limitano agli incentivi statali: il marchio propone promozioni che rendono l’acquisto ancora più conveniente. Ad esempio, per la Peugeot e-208 Style con motore elettrico da 136 CV, il vantaggio cliente può raggiungere fino a 18.650 euro, riducendo il prezzo da 35.280 a 16.630 euro, con possibilità di finanziamento senza anticipo in 36 mesi a soli 99 euro al mese. La Peugeot e-2008 Style da 156 CV può beneficiare di un vantaggio fino a 17.700 euro, portando il prezzo da 39.200 a 21.500 euro, finanziabile senza anticipo in 36 mesi a 149 euro al mese.

Le promozioni includono anche altri modelli elettrici, come Peugeot e-308 e e-Rifter, insieme alla Wallbox per la ricarica domestica e alla garanzia Peugeot Care di 8 anni o 160.000 km, per un’esperienza di guida sicura e senza pensieri.

Peugeot offre una gamma completa adatta a tutte le esigenze, dai single alle famiglie. I modelli si distinguono per design moderno, tecnologie avanzate di sicurezza e connettività di alto livello, rendendo la guida più comoda e sicura.

Gli incentivi possono essere applicati a vetture con prezzo di listino fino a 35.000 euro IVA esclusa, destinati a soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro, o fino a 40.000 euro con due livelli di supporto e residenza stabile, previa rottamazione di un veicolo usato fino a Euro 5 posseduto da almeno sei mesi.

Le concessionarie Peugeot sono pronte ad assistere i clienti per valutare l’accesso a questi vantaggi, rendendo l’acquisto di una nuova Peugeot elettrica conveniente e senza sorprese. Un’opportunità perfetta per guidare l’innovazione e la mobilità sostenibile con la qualità e l’affidabilità del marchio francese.