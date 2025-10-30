Peugeot 3008 entra nella top ten delle migliori auto ai Japan Car of the Year 2025

Stellantis Japan ha annunciato nelle scorse ore che il modello di punta di Peugeot, la Peugeot 3008, è stata selezionata come una delle “10 migliori auto” nell’ambito dei premi “Auto giapponese dell’anno 2025-2026”, sponsorizzati dal Comitato esecutivo del premio. La selezione è stata annunciata oggi al Japan Mobility Show 2025, tenutosi al Tokyo Big Sight.

Peugeot 3008 è stata selezionata come una delle 10 migliori auto ai Japan Car of the Year Awards 2025-2026

L’auto è stata premiata per l’eccellente efficienza nei consumi e il design all’avanguardia, oltre che per l’eccellente comfort, con il commento di “un’auto che ti fa desiderare di non arrivare mai a destinazione”.

Shunpei Ogawa, Brand Manager Peugeot presso Stellantis Japan, ha espresso la sua soddisfazione per la selezione: “Siamo estremamente onorati che la nuova Peugeot 3008 sia stata selezionata come una delle 10 migliori auto del concorso “Auto dell’Anno 2025 in Giappone”. La 3008 è il crossover di nuova generazione di Peugeot, un modello che combina un design avanzato e senza precedenti con la più recente tecnologia ibrida. Siamo lieti che il suo design esterno audace e originale, gli interni futuristici del Peugeot Panoramic i-Cockpit e il sistema ibrido che coniuga prestazioni di guida e rispetto dell’ambiente siano stati ampiamente elogiati.

Quest’auto è “bella da guardare e divertente da guidare”, un’auto che permette di vivere appieno lo spirito Peugeot. Incoraggiati da questa selezione come una delle 10 migliori auto, speriamo di condividere ancora una volta il fascino di questa nuova generazione di Peugeot con quante più persone possibile. Vi invitiamo a visitare lo showroom più vicino per vedere di persona il design della nuova Peugeot 3008 e provare l’esperienza di guida unica di Peugeot attraverso un test drive”.

Peugeot 3008 è il modello di punta della casa del leone, al suo primo completo restyling in otto anni. È dotata del più recente propulsore ibrido ed è la prima vettura a utilizzare la nuova piattaforma STLA-Medium di Stellantis. Il suo design distintivo, caratterizzato da un inconfondibile stile fastback, combina la bellezza di una coupé con la robustezza di un SUV. Il frontale presenta un’ampia griglia senza cornice con l’emblema del marchio e luci diurne a LED con motivo ad artiglio di leone. La piastra in acciaio delle portiere e le giunzioni in vetro sono progettate pensando a un flusso visivo continuo, creando una splendida linea laterale che si estende dalla parte anteriore a quella posteriore. Un vano bagagli massimo di 1.480 litri garantisce praticità.

Gli interni della Peugeot 3008 cpresentano un design futuristico e fluttuante, grazie al nuovo “Peugeot Panoramic i-Cockpit”, con uno schermo panoramico da 21 pollici che sembra fluttuare sopra la plancia, creando uno spazio aperto e spazioso. L’ audace linea diagonale che corre dalla plancia alla console centrale enfatizza la modernità degli interni, pur mantenendo capacità di stivaggio e funzionalità. L’illuminazione ambientale, disponibile in otto colori, abbinata ai dettagli con motivo a pois, crea uno spazio moderno che cambia aspetto a seconda dell’ora del giorno o dell’occasione. I comandi “i-Toggle” personalizzabili consentono un rapido accesso alle funzioni utilizzate più frequentemente, garantendo un utilizzo intuitivo. L’allestimento GT presenta inoltre sedili rivestiti in Alcantara con imbottiture adattive per un comfort e un supporto ottimali.

In concomitanza con la selezione delle 10 migliori auto, a novembre sono previste interviste e test drive per i 10 modelli selezionati. La selezione finale si terrà poi giovedì 4 dicembre per decretare l’Auto Giapponese dell’Anno, l’Auto d’Importazione dell’Anno, l’Auto di Design dell’Anno e l’Auto Tecnologica dell’Anno. Stellantis Japan auspica che la Peugeot 3008 continui a ricevere grandi elogi grazie a questo prestigioso premio Auto Giapponese dell’Anno 2025-2026 e continuerà a lavorare attivamente per aumentare ulteriormente la notorietà del marchio nel mercato giapponese.