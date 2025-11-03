Dodge Durango 2026: il colore B5 Blue torna nella gamma del SUV

Dodge sfrutta la sua leggendaria storia di muscle car e la sua tradizione di colori audaci e di grande impatto riportando il classico B5 Blue sull’intera gamma Durango 2026 , segnando la prima volta in otto anni che il B5 Blue è disponibile su Dodge Durango. I clienti possono ora selezionare la vernice esterna B5 Blue anche per personalizzare il loro ordine Durango SRT Hellcat Jailbreak , che ora conta oltre 7 milioni di possibili opzioni di personalizzazione.

Offerto l’ultima volta nel 2018, B5 Blue è ora disponibile su tutta la gamma di modelli Dodge Durango

“Aggiungere il B5 a Dodge Durango, l’unico SUV muscoloso a tre file, alimentato da un motore HEMI® V-8 in ogni modello, con la migliore capacità di traino della categoria per ogni allestimento e la possibilità di ospitare fino a sette persone, è il mix perfetto di carattere audace, potenza familiare e inconfondibile DNA Dodge”, ha dichiarato il CEO di Dodge, Matt McAlear.

Per il 2026, il B5 Blue si unisce al Green Machine come le più recenti opzioni di vernice esterna disponibili su tutta la gamma di Dodge Durango. E grazie all’impegno di Dodge per prestazioni al top, a partire dagli ordini effettuati il ​​13 agosto 2025, ogni Durango 2026 sarà interamente HEMI, sempre, offrendo una potenza senza compromessi e uno stile inconfondibile. I concessionari potranno iniziare a ordinare il Dodge Durango 2026 in B5 Blue dal 4 novembre 2025.

Il B5 Blue è stato introdotto tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 come parte della linea “High Impact” di Dodge e Plymouth, una selezione di colori vivaci e audaci pensati per catturare l’attenzione su strada e in pista. Questo blu brillante è apparso su iconiche auto Mopar come la Dodge Charger, la Dodge Coronet R/T, la Plymouth Road Runner e la Plymouth GTX, accomunandosi ad altri nomi memorabili come Plum Crazy, Go Mango e Hellraisin. Nel 2009 il B5 Blue è tornato nella gamma moderna, vestendo la Dodge Challenger SRT8 con il suo fascino classico.