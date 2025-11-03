Citroën Ami protagonista all’EICMA dal 4 al 9 novembre

Citroën torna protagonista all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) per il quinto anno consecutivo, confermando il suo ruolo centrale nella mobilità urbana del futuro. Dal 4 al 9 novembre, nei padiglioni di Fiera Milano Rho, il marchio francese presenterà al pubblico italiano la Nuova Citroën Ami Buggy, una versione inedita e ancora più divertente della celebre microcar elettrica Citroën Ami.

La nuova Ami Buggy rappresenta la perfetta sintesi tra la libertà tipica dei motocicli e la sicurezza dei quadricicli: un veicolo compatto e leggero, pensato per chi vuole vivere la città con uno spirito libero ma in totale sicurezza. Grazie alla sua natura 100% elettrica, combina sostenibilità, accessibilità e piacere di guida, restando fedele ai valori di semplicità e innovazione che da sempre contraddistinguono Citroën.

Il debutto italiano della Buggy coincide con il quinto anniversario di Ami, lanciata nel 2020 e divenuta in breve tempo un fenomeno sociale. Con il suo design simmetrico e anticonformista, Ami ha rivoluzionato il concetto di micromobilità, offrendo una soluzione concreta, ecologica e conveniente per muoversi in città e nelle aree suburbane.

Pratica e funzionale, la piccola elettrica può ospitare due persone, offre protezione dalle intemperie e garantisce agilità nel traffico urbano. Raggiunge i 45 km/h, con un’autonomia fino a 75 km, e si ricarica facilmente da una normale presa domestica. Il suo costo contenuto e la possibilità di guidarla già a 14 anni ne fanno un veicolo accessibile a un pubblico ampio e trasversale.

Un nuovo capitolo, dunque, per festeggiare il quinto compleanno del modello. Lanciata sul mercato nel 2020, AMI ha suscitato da subito stupore e curiosità. Oggi è un vero e proprio fenomeno sociale, capace di scuotere il panorama automobilistico urbano e, soprattutto, suburbano.

Con Ami e la nuova versione Buggy, Citroën riafferma la sua visione di una mobilità urbana sostenibile, democratica e innovativa, capace di trasformare il modo di muoversi nelle città moderne, con un tocco di stile e tanta praticità.