Peugeot E-308 SW: al via gli ordini della station wagon elettrica

Il panorama delle station wagon elettriche si arricchisce con una nuova e attesa protagonista: la Peugeot E-308 SW. L’ultima creazione della casa automobilistica francese è ora disponibile per il mercato britannico. Questo modello segna il debutto della casa del Leone nel segmento delle sw totalmente elettriche e si distingue per una combinazione di design, prestazioni e sostenibilità ambientale.

La nuova E-308 SW è equipaggiata con un motore elettrico da 156 CV (115 kW) abbinato ad una batteria da 54 kWh. Questa configurazione assicura un’autonomia fino a 409 km secondo il ciclo WLTP con una sola carica, posizionando la vettura ai vertici della categoria per efficienza energetica, con un consumo di 8 km per kWh. Un elemento da sottolineare è l’inclusione di serie di una pompa di calore, che garantisce un miglioramento dell’efficienza energetica e un comfort di bordo ottimale.

Peugeot E-308 SW: la station wagon elettrica ora è ordinabile nel Regno Unito

I conducenti beneficiano di tre modalità di guida – Eco, Normal e Sport – e della modalità Brake che permette di recuperare energia in maniera ottimale quando il pedale dell’acceleratore viene rilasciato. La station wagon a zero emissioni include di serie un caricatore trifase da 11 kW e supporta la ricarica rapida DC da 100 kW, che consente di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

La Peugeot E-308 SW sfoggia l’ultimo stile assertivo del costruttore francese. All’esterno, spiccano i fari con tecnologia Matrix LED sulla versione GT e il badge “E” che identifica la versione 100% elettrica. È inoltre dotata dei nuovi cerchi in lega Ottawa da 18” sviluppati appositamente per migliorare l’efficienza aerodinamica.

Gli interni beneficiano del nuovo Peugeot i-Cockpit, che include un volante compatto, un quadro strumenti digitale completamente personalizzabile e un display touch centrale da 10 pollici con sistema di infotainment i-Connect Advanced. La capacità di carico del bagagliaio è notevole, raggiungendo i 1574 litri con i sedili posteriori abbattuti.

La E-308 SW offre la connettività tramite l’app MyPeugeot, che permette di controllare lo stato della batteria, programmare la ricarica e il pre-condizionamento dell’abitacolo, oltre ad impostare una destinazione sul sistema di navigazione 3D Connected.

Disponibile in due allestimenti (Allure e GT), la nuova vettura elettrica si propone ad un prezzo di partenza di 41.250 sterline (48.271,80 euro) per la versione Allure e 43.320 sterline (50.694,17 euro) per la GT. Peugeot offre inoltre un supporto di 1.500 sterline (1755,34 euro) grazie al Peugeot Switch Grant.