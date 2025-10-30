Peugeot protagonista ad Auto Zürich 2025 con la nuova E-208 GTi e tutta la gamma elettrificata

Anche quest’anno Peugeot sarà protagonista ad Auto Zürich, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, presso il padiglione 3.0, dove il marchio del Leone presenterà le sue ultime novità, unendo design francese, tecnologia all’avanguardia e piacere di guida elettrizzante.

Peugeot sarà presente anche quest’anno ad Auto Zürich dal 30 ottobre al 2 novembre

L’attenzione sarà tutta puntata sulla nuova Peugeot E-208 GTi, l’attesissima reinterpretazione elettrica della leggendaria sportiva compatta. Il modello incarna il DNA GTi in chiave moderna: prestazioni agili, look aggressivo e zero emissioni. Con questa nuova generazione, la casa del leone definisce nuovi standard nel segmento delle compatte elettriche, offrendo un’esperienza di guida dinamica e sostenibile.

“Sportiva, elettrica, senza compromessi: la nuova E-208 GTi rappresenta il futuro della sportività Peugeot,” ha dichiarato il marchio in occasione della presentazione. Al momento, il modello non è ancora ordinabile in Svizzera e i dati ufficiali su consumi ed emissioni non sono stati pubblicati.

Accanto alla E-208 GTi, il pubblico potrà ammirare la nuova Peugeot 308, elegante e tecnologica, dotata dell’innovativo i-Cockpit e disponibile con una gamma completa di motorizzazioni: diesel, ibrida e ibrida plug-in. Con consumi contenuti e un design distintivo, la 308 consolida il posizionamento di Peugeot nel segmento delle compatte premium.

Non mancheranno le Peugeot 3008 e 5008 nella nuova versione Dual Motor 4×4, che ampliano la versatilità dei SUV del marchio grazie alla trazione integrale elettrica. Confortevoli, spaziosi e adatti a ogni terreno, offrono emissioni pari a zero e un consumo energetico di 21,5 kWh/100 km.

Peugeot porterà a Zurigo anche altri modelli della gamma, dalla 208 alla 2008, fino al van Traveller, testimoniando la varietà dell’offerta. Durante i giorni della fiera, i visitatori potranno approfittare di sconti esclusivi e consulenze personalizzate, un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’evoluzione elettrificata del marchio francese.