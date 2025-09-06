Dallo sfasciacarrozze al garage: dopo anni di ricerche, il ritrovamento della Jeep Fleetvan

Un vero appassionato di auto d’epoca ha finalmente coronato il suo sogno quando ha scoperto una rarissima Jeep Fleetvan abbandonata in uno sfasciacarrozze negli Stati Uniti. Dopo anni di ricerche, il momento tanto atteso è arrivato nell’estate 2025, quando il popolare YouTuber Adventures Made From Scratch ha deciso di esplorare un deposito pieno di vecchi veicoli, spinto dalla speranza di trovare un modello molto particolare.

Tra decine di auto abbandonate e mezzi arrugginiti, la fortuna ha sorriso: il Fleetvan era lì, tra le altre Jeep e veicoli storici, pronto per essere riportato in vita. L’esplorazione del cortile ha portato lo YouTuber a portare a casa ben tre auto, ma il vero pezzo forte si è rivelato essere il Fleetvan, visibile nel video dopo oltre 50 minuti.

La Jeep Fleetvan, nota anche come serie FJ e sviluppata da Kaiser-Jeep negli anni Sessanta, era progettata come piccolo furgone per le flotte aziendali e il servizio postale americano, basandosi in parte sul più noto Dispatcher (DJ). La FJ serviva principalmente per consegnare la posta nelle aree rurali, similmente allo Studebaker Zip Van del 1963. Prodotta tra il 1961 e il 1975, montava un motore Hurricane a quattro cilindri da 2,2 litri, un propulsore affidabile per l’epoca.

La scoperta del Jeep Fleetvan non ha però fermato l’entusiasmo dello YouTuber: affascinato da altri veicoli presenti, ha deciso di acquistare anche una Buick e una Chevrolet degli anni Cinquanta, entrambe in condizioni critiche e necessitanti di un restauro completo.

Il Fleetvan è passato in nuove e attente mani per appena 475 dollari, un prezzo basso rispetto al suo valore di mercato, anche considerando lo stato di abbandono. Oggi, tra lavori di restauro e dettagli da sistemare, il Fleetvan resta senza dubbio la vera star del gruppo. La sua estetica unica, l’importanza storica e la rarità lo rendono uno dei modelli Jeep più ricercati dai collezionisti, destinato a diventare un gioiello raro per gli appassionati di auto d’epoca. Ma dopo una gran bella operazione di recupero.