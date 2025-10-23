Jeep Recon: il fuoristrada elettrico sarà prodotto, lo ha confermato il CEO

Nonostante il rallentamento generale delle auto elettriche e la decisione di Stellantis di interrompere la produzione del Ram 1500 REV, Jeep ha confermato che la sua Jeep Recon EV resta pienamente nei programmi. Il progetto, presentato come concept nel 2022, è ora destinato alla produzione, con l’obiettivo di arrivare sul mercato nella primavera del 2026. Il CEO di Jeep, Bob Broderdorf, ha dichiarato che la Recon rappresenta un tassello fondamentale della strategia elettrica del marchio, segnalando la volontà di continuare a investire nell’elettrificazione, pur in un contesto di mercato in evoluzione.

Il CEO Bob Broderdorf ha confermato che Jeep Recon si farà

Costruita sulla piattaforma STLA Large, la Jeep Recon si posizionerà subito sotto la Wrangler nella gamma fuoristrada Jeep. In un’intervista con Motor Trend, Broderdorf non si è mostrato preoccupato per i dati di vendita, suggerendo che Jeep stia considerando questo modello come un’opportunità di apprendimento piuttosto che un investimento in volumi.

“Abbiamo una macchina fantastica. L’abbiamo già costruita”, ha detto. “Dovremmo venderla, dovremmo imparare. Non so quante saranno. Non sono poi così preoccupato.” Ha aggiunto che verrà costruito nello stabilimento di Toluca in Messico insieme alla Jeep Wagoneer S, alla Compass e alla Cherokee, sottolineando che lo stabilimento ha la flessibilità di spostare la produzione in base alla domanda.

Le specifiche tecniche principali della Recon EV rimangono incerte. Tuttavia, potrebbe condividere i propulsori della Wagoneer S, potenzialmente includendo lo stesso pacco batterie da 100,5 kWh e il sistema di trazione integrale a doppio motore. Tuttavia, poiché si prevede che Jeep alla fine lancerà una Wrangler completamente elettrica, è improbabile che la Recon EV possa eguagliare i 600 CV della Wagoneer S, per timore di invadere il territorio della Wrangler EV.

Il destino commerciale della Jeep Recon EV dipenderà fortemente dal suo posizionamento sul mercato. Un prezzo competitivo potrebbe renderla particolarmente interessante per gli appassionati di off-road alla ricerca di un modello innovativo e sostenibile. Al contrario, un listino troppo alto, unito a un’autonomia inferiore alle aspettative, rischierebbe di limitarne l’appeal e rallentarne la diffusione già nelle fasi iniziali di vendita, prima ancora che possa affermarsi come alternativa credibile nel crescente segmento dei fuoristrada elettrici.