Lancia: nel 2026 il debutto di Gamma e sapremo la verità sulla nuova Delta

Il 2026 sarà un anno importante per Lancia. Infatti non solo debutterà la nuova top di gamma, la nuova Gamma che come sappiamo sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium. Finalmente con il nuovo piano industriale di Stellantis dovrebbe essere fatta luce anche sul debutto della nuova Delta ( che qui vi mostriamo in un famoso render del designer Alessandro Capriotti), che probabilmente tra le tre vetture annunciate negli scorsi anni a proposito del brand piemontese è quella che suscita le maggiori curiosità.

Il 2026 anno della verità per Lancia tra il debutto della nuova Gamma e notizie più precise sulla futura Delta

L’anno si aprirà con il debutto della nuova Lancia Gamma atteso nel corso del primo trimestre del 2026 e poi proseguirà intorno alla metà con importanti novità a proposito del debutto della nuova Delta previsto attualmente tra fine 2028 e inizio 2029. Forse sapremo finalmente dove sarà costruito questo modello e se le voci che vorrebbero la sua produzione presso lo stabilimento di Pomigliano insieme ad un crossover compatto di Alfa Romeo sono veritiere o meno.

In questo caso ci sarebbe anche un cambio di piattaforma con il passaggio dalla STLA medium alla STLA Small dato che a Pomigliano nei prossimi anni saranno prodotte oltre alla nuova Fiat Pandina due auto su questa piattaforma. Antonio Filosa dunque potrebbe fare finalmente luce su questo importante aspetto fondamentale per determinare il futuro di Lancia che nei prossimi anni è chiamata a confermarsi sul mercato conquistando preziose quote e scongiurando le voci che vorrebbero sia tra i marchi che sta pensando di tagliare per risparmiare.