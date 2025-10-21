Famiglia del Michigan fa causa a Stellantis: la loro Jeep Grand Cherokee 4xe perde potenza in autostrada

Una famiglia del Michigan ha deciso di portare Stellantis in tribunale dopo un episodio che poteva finire in tragedia. La loro Jeep Grand Cherokee 4xe del 2023 si è improvvisamente spenta mentre viaggiava in autostrada, lasciando la moglie di PJ Phillips bloccata nella corsia di sorpasso, senza la possibilità di riavviare il veicolo.

“È stato spaventoso,” ha raccontato Phillips al Detroit Free Press. “Poteva andare molto peggio.” Da allora, la loro Jeep Grand Cherokee è ferma in concessionaria, mentre la famiglia continua a pagare oltre 1.000 dollari al mese tra leasing e assicurazione. “Paghiamo per un’auto che non è nemmeno in nostro possesso. È un duro colpo per una famiglia della classe media.”

Phillips, 34 anni, aveva acquistato il SUV per sostenere la famiglia in crescita dopo la nascita del figlio. Dopo mesi di tentativi di risolvere la questione direttamente con Stellantis, ha avviato un arbitrato ai sensi della legge del Michigan, che tutela i consumatori in caso di veicoli difettosi. Ma secondo Phillips, l’azienda avrebbe “agito in malafede”, e un giudice ha finito per annullare la decisione iniziale dell’arbitro, riconoscendo un abuso di potere.

Nel frattempo, la famiglia è tornata a usare le vecchie auto di riserva: una Scion xB del 2012 con 235.000 chilometri e una Ford Edge del 2010 che ne ha più di 320.000. Il problema che ha colpito la loro Jeep non è isolato. Il 4 settembre 2025 Stellantis ha annunciato un richiamo per oltre 91.000 Grand Cherokee 4xe prodotte tra il 2022 e il 2026. Un errore software nel processore di controllo ibrido può provocare un’improvvisa perdita di potenza.

Stellantis è stata la prima a identificare formalmente il problema e a presentare un richiamo alla National Highway Transportation Safety Administration il 4 settembre. Secondo la documentazione del richiamo, le Jeep Grand Cherokee ibride plug-in prodotte tra il 2022 e il 2026 potrebbero presentare un errore software in un componente tecnologico interno chiamato processore di controllo ibrido. L’errore può causare un’improvvisa perdita di potenza, come è successo alla moglie di Phillips, e potenzialmente causare un incidente. “Ci impegniamo a offrire un’esperienza positiva ai clienti,” ha dichiarato il portavoce Frank Matyok, assicurando che il rimedio è già in fase di distribuzione. Ma per i Phillips, la delusione resta: “Amiamo il marchio Jeep,” dice PJ, “ma è difficile fidarsi quando nessuno ti ascolta.”