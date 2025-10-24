Fiat: con Grizzly e Fastback un 2026 di fuoco per la casa torinese

Fiat sarà di certo una delle maggiori protagoniste del 2026 automobilistico. Tra giugno e ottobre del prossimo anno la principale casa automobilistica italiana lancerà sul mercato due modelli tra i più attesi in assoluto. Ci riferiamo ai due SUV di segmento C di cui si parla da tempo attualmente conosciuti con i nomi, anzi con i soprannomi di Grizzly e Fastback.

Con Grizzly e Fastback un 2026 decisamente movimentato quello che attende Fiat

Il primo ad arrivare dovrebbe essere a giugno 2026 la nuova Fiat Fastback che prenderà il posto di Tipo che proprio in quel periodo dirà addio al mercato. Poi ad ottobre sarà la volta di Grizzly. Con questi due veicoli che dovrebbero essere prodotti a Kenitra in Marocco la casa torinese potrebbe accrescere e non di poco le sue vendite entrando in uno dei segmenti che vanno più per la maggiore in questo momento nel mercato europeo e non solo e cioè quello dei C-SUV.

Lunghi intorno ai 4,4 metri ma con impostazioni diverse i due modelli si candidano a conquistare importanti quote di mercato. Fastback sarà un SUV coupè erede dell’attuale Fastback venduta in America Latina ma che sarà commercializzata in tutto il mondo. Punterà sullo stile e sul rapporto qualità prezzo e sarà perfetta erede di Fiat Tipo.

Fiat Grizzly invece sarà il classico SUV dalle forme ampie e squadrate e dagli ampi spazi interni. Arriverà in versione a 5 e 7 posti e esteticamente parlando sarà una sorta di “Big Grande Panda”. Entrambi i modelli nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e all’anteriore avranno uno stile molto simile a quello di Grande Panda, idem per quanto riguarda gli interni. Le maggiori differenze in entrambi i casi le avremo al posteriore. Per quanto riguarda infine la gamma di motori confermate motorizzazioni elettriche pure e ibride. Possibile l’arrivo di almeno una versione a benzina.