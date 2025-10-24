Giulia e Stelvio Quadrifoglio: il loro ritorno sarà la notizia più bella per Alfa Romeo nel 2026

Giulia e Stelvio Quadrifoglio torneranno nel 2026. Le versioni top di gamma delle due auto di Alfa Romeo erano state interrotte la scorsa primavera. Adesso però, come vi abbiamo spiegato in altri nostri articoli, la situazione è cambiata completamente. Il loro ritorno avverrà nel 2026 come confermato dal responsabile del brand del biscione in UK Tilstone. Questa dunque potrebbe essere forse la notizia più bella tra quelle che riguarderanno la casa automobilistica milanese l’anno prossimo in assenza di lanci importanti.

Nella primavera del 2026 dovrebbero finalmente tornare sul mercato Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Le nuove Giulia e Stelvio sono state rinviate al 2027 e dunque l’anno prossimo non dovrebbero esserci novità clamorose per il biscione se non appunto quello del ritorno sul mercato di Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Il loro ritorno in primavera punterà sulla continuità, con pochi cambiamenti tecnici: l’unica novità riguarda una nuova calibrazione del motore via software, necessaria per adeguare le emissioni alla normativa Euro 7.

Per quanto riguarda equipaggiamenti, dotazioni e tecnologie, non sono previste modifiche significative, anche se potrebbero emergere aggiornamenti in futuro. Rimane confermata la produzione nello stabilimento di Cassino. Le Giulia e Stelvio Quadrifoglio continueranno a essere commercializzate fino alla fine del 2027, con motori V6 benzina da 520 CV. Ricordiamo inoltre che oltre alle Quadrifoglio è stato confermato fino a fine 2027 la permanenza in gamma anche delle versioni Diesel Q4 da 210 CV.

Questi dunque saranno gli unici propulsori disponibili nei rispettivi listini, confermando una gamma concentrata ma coerente con le attuali strategie del marchio. In sostanza, si tratta di un aggiornamento principalmente normativo, senza interventi di design o tecnologia, che mantiene invariato il quadro generale di modelli e produzioni.