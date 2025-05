Abbandonata in uno sfasciacarrozze c’era proprio lei, la mitica Fiat 850 Spider

Non capita spesso di imbattersi in una Fiat 850 Spider abbandonata, specie negli Stati Uniti, dove questa piccola cabriolet italiana è ormai una vera rarità. Ma proprio pochi giorni fa, in un autodemolitore ad Aurora, Colorado, è stato avvistato un esemplare ormai dimenticato, nascosto tra carcasse e polvere, con ancora intatto quel fascino retrò tipico delle decappottabili degli anni Sessanta. Lo sfasciacarrozze non è decisamente il posto per questa chicca italiana.

Lanciata sul mercato nel 1964 e rimasta in produzione fino al 1973, la 850 Spider rappresentava la variante sportiva open-top della gamma Fiat 850, dotata di motore posteriore e sviluppata anche in configurazioni berlina, coupé e furgonata. Negli States, dal 1969, erano disponibili solo le versioni fastback coupé e Spider.

All’epoca, il prezzo di listino era estremamente competitivo. Costava allora 2.135 dollari, ovvero circa 19.200 dollari attuali. Non male. Era un’alternativa europea economica ma affascinante, battuta per poco solo dalla MG Midget, che costava poco di più, circa 2.300 dollari. Un vero affare che faceva brillare gli occhi a stelle e strisce, dato il prodotto: una due posti sportiva con stile Made in Italy.

Sotto al cofano motore, la 850 Spider nascondeva un motore 4 cilindri da 903 cc, raffreddato ad acqua, capace di erogare 52 cavalli, collegato a un cambio manuale a quattro marce. Con un peso piuma di circa 700 kg, l’auto offriva un’esperienza di guida sorprendentemente vivace per l’epoca.

Il veicolo rinvenuto sembra essere un modello del 1969, nonostante i registri del demolitore lo cataloghino come un 1968. Dalle targhe commemorative del centenario del Wyoming, è possibile dedurre che l’auto abbia trascorso anni parcheggiata all’aperto nel clima rigido dello Stato. All’interno, detriti, resti di nidi di roditori e pezzi smontati suggeriscono che fosse destinata a diventare un progetto di restauro che, purtroppo, non ha mai preso il volo.

Una scena senz’altro dolorosa, specie per i tanti estimatori, dall’Italia al mondo, questo gioiello scaricato in un cimitero d’auto. Questi ritrovamenti ci ricordano quanto sia importante preservare anche le piccole sportive meno celebri, capaci di avere un valore anche fuori da ogni aspettativa. La Fiat 850 Spider, con la sua linea filante e lo spirito leggero, se in buone condizioni, si vende facilmente a oltre 15mila euro.