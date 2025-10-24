Fiat Grande Panda Abarth: con il motore a benzina ed un prezzo onesto potrebbe avere senso

Fiat Grande Panda Abarth è il render di un ipotetico futuro modello di Abarth basato sull’ultima novità della gamma di Fiat realizzato dal creatore digitale X-Tomi Design qualche tempo fa. Al momento l’arrivo di questo modello non è confermato. Anzi sono in molti a pensare che Abarth possa puntare su altri modelli di Fiat per ampliare la sua gamma nei prossimi anni. In particolare si dice che la prossima Fiat Fastback, il cui debutto è fissato per giugno 2026 possa essere il candidato più forte per essere la prossima novità della casa automobilistica dello scorpione.

Una Fiat Grande Panda Abarth come quella che vi mostriamo non ci starebbe per niente male nella gamma dello scorpione

Abarth tra l’altro ha pure ammesso che molto probabilmente tornerà sui suoi passi per quanto concerne il lancio di sole auto elettriche al 100 per cento e dunque le prossime auto che saranno lanciate potrebbero non essere elettriche. Al momento non si sa se vedremo mai una Fiat Grande Panda Abarth. Forse è un po’ difficile considerando la filosofia del modello che è sicuramente è quanto di più lontano ci possa essere dal mondo delle prestazioni e della guida sportiva tipiche di Abarth.

Tuttavia riguardando questo render pubblicato nei mesi scorsi, l’ipotesi di una Fiat Grande Panda Abarth con motore a benzina e un prezzo onesto ci stuzzica e non poco. Con il nuovo piano industriale di Stellantis che sarà svelato dal CEO Antonio Filosa intorno alla metà del prossimo anno forse capiremo quelle che sono le intenzioni di Abarth per il futuro e quali auto potrebbero entrare a far parte della sua gamma nel prossimo futuro.