Stellantis Atessa: stop alla produzione per ben 17 giorni a Natale

La produzione nello stabilimento Stellantis di Atessa si fermerà per diciassette giorni durante le festività natalizie. L’accordo è stato raggiunto il 23 ottobre 2025, durante l’incontro tra la direzione aziendale del plant della Val di Sangro, dedicato al Fiat Ducato, e il comitato esecutivo dei rappresentanti sindacali. La chiusura riguarda l’intero stabilimento e anche il reparto CKD della Lastratura.

Accordo raggiunto ieri tra sindacati e direzione dello stabilimento Stellantis di Atessa

La pausa produttiva inizierà il 22 dicembre 2025 e proseguirà fino al 7 gennaio 2026 inclusi. Durante questo periodo i lavoratori utilizzeranno in sequenza ferie collettive, giorni di ferie/par residui degli anni precedenti e ferie/par dell’anno in corso. L’intesa conferma la consueta programmazione delle pause festive, già praticata in passato, e punta a garantire una gestione ordinata del periodo natalizio.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stata programmata una breve fermata anche per il weekend di Ognissanti: i dipendenti della ex Sevel non saranno in produzione il 30 e il 31 ottobre, nell’ambito di una pianificazione che prevede interruzioni programmate in corrispondenza di festività e ponti.

La chiusura natalizia dello stabilimento di Stellantis rappresenta un momento consolidato per la pausa lavorativa, ma anche un’occasione per i dipendenti di ricaricare le energie e trascorrere il periodo festivo con le proprie famiglie, senza compromessi sulla sicurezza produttiva o sulla programmazione industriale.

L’accordo sottolinea l’importanza del dialogo tra gruppo Stellantis e sindacati, fondamentale per gestire in modo condiviso ferie, pause collettive e necessità organizzative, garantendo al contempo continuità produttiva e rispetto dei diritti dei lavoratori.