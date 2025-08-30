Il giorno che molti clienti Ram attendevano è arrivato. I primi pick-up Ram 1500 2026, equipaggiati con il motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri, hanno lasciato lo stabilimento di assemblaggio SHAP (Sterling Heights, Michigan) e sono diretti ai concessionari di tutto il paese.

Tre mesi dopo l’annuncio del ritorno dell’HEMI V-8 i Ram 1500 2026 equipaggiati con il leggendario motore sono in arrivo nelle concessionarie USA

“Quando a giugno abbiamo annunciato il ritorno del leggendario HEMI per il Ram 1500 2026, abbiamo ricevuto 10.000 ordini nelle prime 24 ore, a dimostrazione della nostra decisione di riproporre questo motore iconico su questo pick-up”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “Il ritorno dell’HEMI è stato gestito in tempi record dal team Ram e dai dipendenti di SHAP”.

“Il team di SHAP è entusiasta tanto quanto i nostri clienti per il ritorno dell’HEMI”, ha dichiarato Chuck Padden, vicepresidente e direttore di stabilimento di SHAP. “C’è fermento in tutto l’edificio. Non vedevano l’ora di tornare al lavoro e di consegnarlo ai nostri clienti il ​​più rapidamente possibile”.

Ram 1500 2026 con motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri è ora disponibile

Ogni Ram 1500 2026 con motore HEMI include un nuovo stemma “Symbol of Protest” montato sul parafango, creato dal team di progettazione Ram. Lo stemma delinea la testa del Ram che si protende in avanti, alimentata da un blocco motore V8 HEMI. Il motore è disponibile nei modelli 2026 del Ram 1500 Tradesman, Big Horn, Express, Warlock, Laramie, Rebel (disponibile in seguito), Limited e Longhorn, nell’ambito dell’aggressiva cadenza di produzione del marchio per i prossimi 18 mesi. Il Ram 1500 è stato lanciato allo SHAP all’inizio del 2018. Ad aprile, lo stabilimento ha assemblato il suo duemilionesimo pick-up.