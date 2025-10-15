Ram si aggiudica quattro titoli importanti al Texas Truck Rodeo del 2025

Ram continua la sua serie di vittorie al Texas Truck Rodeo, aggiudicandosi tre prestigiosi titoli all’evento annuale organizzato dalla Texas Auto Writers Association (TAWA). Dopo un’intera giornata di rigorose valutazioni su strada e fuoristrada, i membri della TAWA hanno riconosciuto l’impegno di Ram in termini di prestazioni, capacità, valore e innovazione in tutta la sua pluripremiata gamma.

“I pickup Ram hanno dimostrato ancora una volta la loro robustezza, raffinatezza e versatilità nelle condizioni più difficili”, ha dichiarato Cory Fourniquet, presidente della TAWA. “Queste vittorie riflettono l’impegno di Ram nella costruzione di camion che soddisfano le esigenze degli automobilisti del Texas e non solo”.

Ram ha ottenuto i massimi riconoscimenti in diverse categorie, confermando ancora una volta la sua leadership nel segmento dei pick-up. Il Ram 1500 Limited Longhorn del 2026, equipaggiato con il motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri, si è distinto come miglior pick-up full-size e miglior pick-up full-size di lusso. Nella categoria dei pick-up fuoristrada, il titolo è andato al Ram 1500 RHO del 2026, dotato del potente motore Hurricane Twin Turbo da 3,0 litri ad alte prestazioni. Infine, tra i veicoli per impieghi gravosi, il Ram Heavy Duty Warlock del 2026, con motore Cummins Turbo Diesel da 6,7 litri, ha conquistato il primo posto grazie alla sua straordinaria capacità e robustezza.

Il Texas Truck Rodeo riunisce giornalisti del settore automobilistico provenienti da tutto lo stato per valutare i migliori camion e SUV del settore. I veicoli vengono giudicati in base a prestazioni, valore, tecnologia e capacità su una varietà di terreni accidentati e scenari di guida reali.

Il Ram 1500 Limited Longhorn, alimentato dal ritorno del motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri, ha riscosso un grande successo dopo il rilancio del leggendario propulsore all’inizio di quest’anno. I suoi interni personalizzati, ispirati al sud-ovest, con materiali di prima qualità, dettagli curati e tecnologia avanzata, si sono anche aggiudicati il ​​titolo di Pickup Full-Size di Lusso del Texas.

2026 Ram 1500 RHO

Il Ram 1500 RHO, con un rapporto potenza/prezzo superiore a qualsiasi altro camion fuoristrada, si è distinto sui terreni accidentati del campus off-road dell’Eagles Canyon Raceway. Equipaggiato con il nuovo scarico Direct Connection MagnaFlow, l’RHO ha offerto un’esperienza di guida viscerale all’altezza delle sue formidabili capacità fuoristrada.

Il nuovissimo Ram Heavy Duty Warlock, una novità assoluta per la gamma Ram Heavy Duty, presenta la nuova offerta off-road entry-level di Ram per il segmento da tre quarti di tonnellata. Con un prezzo di partenza di 57.165 dollari, viaggio incluso, l’Heavy Duty Warlock offre un look premium e prestazioni off-road a un valore eccezionale.