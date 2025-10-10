Nuovo Dakota: Ram presenta in anteprima le prime immagini ufficiali del modello

Dopo aver presentato il Dakota Nightfall Concept ad agosto, Ram svela ora, in un video esclusivo, le prime immagini ufficiali della versione di produzione del nuovo pick-up del marchio per il Sud America.

La versione definitiva del nuovo Dakota presenta linee ed elementi anticipati dal Ram Dakota Nightfall Concept

Il nuovo Ram Dakota si prepara a fare il suo ingresso nella regione, suscitando grande attesa tra gli appassionati di pick-up. Molte delle linee della carrozzeria e dei componenti esterni, già anticipate dal concept Nightfall, sono chiaramente visibili nel video ufficiale, offrendo un primo assaggio dello stile audace e moderno del veicolo. Ma le sorprese non finiscono qui: per la prima volta vengono mostrati anche i dettagli degli interni, che combinano lusso e tecnologia avanzata, con materiali pregiati, finiture curate e soluzioni innovative pensate per garantire comfort e funzionalità. Questo video permette di apprezzare appieno come il nuovo Ram Dakota unisca estetica, performance e innovazione in un unico pick-up.

Il Ram Dakota, che fa rivivere un nome ricco di tradizione e una storia di successi nel mercato brasiliano e si basa sui pilastri fondamentali del marchio Ram: forza, capacità, lusso e tecnologia, sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Córdoba, in Argentina. Il lancio in Brasile è confermato per il 2026. Ulteriori informazioni sul Ram Dakota saranno presto disponibili. Vi basterà seguire Ram sui social media per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda il nuovo pick-up di medie dimensioni del marchio. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello della casa americana per il Sud America.