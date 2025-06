Ram 1500: torna in gamma il motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri

Oggi Ram ha annunciato ufficialmente il ritorno dell’iconico motore HEMI V-8 da 5,7 litri, che sarà nuovamente disponibile a partire dal modello Ram 1500 dell’anno 2026. Gli ordini per il Ram 1500 equipaggiato con motore HEMI inizieranno in Europa a partire dal mese di luglio. I primi esemplari del pick-up con motorizzazione V-8 sono attesi presso le concessionarie europee nel corso del prossimo inverno, segnando un importante ritorno per gli appassionati delle prestazioni e della potenza firmata Ram.

Ram ha aperto gli ordini per il ritorno del motore HEMI V-8 da 5,7 litri nel Ram 1500 del 2026

“Tutti commettono errori, ma il modo in cui li gestisci ti definisce. Ram ha commesso un errore quando abbiamo eliminato l’HEMI: lo gestiamo e lo abbiamo sistemato”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “Non stiamo solo riportando in auge un leggendario motore V8, stiamo dando il via a un piano di prodotto deciso e ampliando la libertà di scelta del propulsore per i nostri clienti”.

La gamma Ram 1500 passò ai motori a sei cilindri per l’anno modello 2025. L’apprezzamento dei consumatori per il leggendario motore diede impulso al ritorno del V8 HEMI da 5,7 litri nella gamma Ram 1500.

“Ram continuerà a offrire il più potente ed efficiente Hurricane Straight Six Turbo, ma abbiamo sentito forte e chiaro i consumatori: non c’è sostituto per l’iconico HEMI V8. Alla fine di ogni mese, contiamo le vendite ai clienti, non a statistici o ideologi. Al diavolo i dati: alziamo la bandiera e lasciamo che l’HEMI torni a suonare libero” ha aggiunto Kuniskis.

Ogni Ram 1500 del 2026 con motore HEMI include un nuovo “emblema di protesta” montato sul parafango, creato dal team di progettazione Ram. L’emblema delinea la testa del Ram che si protende in avanti, spinta da un monoblocco V8 HEMI. L’HEMI sarà disponibile in Europa nei modelli Ram 1500, Laramie, Sport (disponibile prossimamente) e Limited del 2026, come parte di un’aggressiva programmazione di prodotti del marchio che durerà per i prossimi 18 mesi.

Il motore HEMI V-8 da 5,7 litri eroga 395 cavalli e 555 Nm di coppia in un intervallo di potenza ampio e fluido, migliorato da tecnologie di risparmio di carburante che includono la fasatura variabile dell’albero a camme e la disattivazione dei cilindri.

Il sistema ibrido eTorque è un ibrido V8 disponibile in esclusiva per la categoria. Il sistema sostituisce il tradizionale alternatore montato sul motore con un gruppo motogeneratore azionato da cinghia. Il gruppo motogeneratore funziona con un pacco batteria da 48 volt per garantire un avvio/arresto rapido e fluido del motore, l’aggiunta di coppia all’albero motore in determinate situazioni di guida e il recupero dell’energia in frenata, migliorando la reattività e l’efficienza. Il sistema consente di ottenere fino a 176 Nm di coppia all’apertura iniziale dell’acceleratore.

Le caratteristiche che migliorano le prestazioni includono la fasatura variabile delle valvole, la tecnologia Fuel Saver (disattivazione dei cilindri) e una ventola di raffreddamento elettrica da 850 watt che utilizza la modulazione di larghezza di impulso per adattare il consumo energetico della ventola alla richiesta di raffreddamento.

Il sistema ibrido eTorque di Ram 1500 immagazzina energia in una batteria compatta agli ioni di litio da 430 wattora, alloggiata in un involucro insonorizzato dietro il sedile posteriore. Raffreddato ad aria e ventilato internamente, il sistema utilizza doppie ventole di raffreddamento per mantenere temperature ottimali della batteria, pur rimanendo acusticamente isolato per i passeggeri.

Un convertitore CC/CC da 3 kilowatt riduce la tensione di 48 volt per caricare la batteria da 12 volt convenzionale del camion e alimentare gli accessori. Il motore HEMI V8 da 5,7 litri mantiene un motorino di avviamento tradizionale per l’avviamento a basse temperature.

I vantaggi di eTorque vanno oltre lo start/stop. Migliora i cambi di marcia, ottimizza la disattivazione dei cilindri per il risparmio di carburante e rende più fluide le transizioni in accelerazione e frenata, contribuendo a ridurre rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH). La nuova motorizzazione offre una capacità di traino fino a 5200 kg (omologazione europea fino a 3500 kg) e una capacità di carico utile massima di 793 kg.

Mentre il V8 HEMI fa un ritorno celebrato, accolto con favore per il suo sound inconfondibile e il suo fascino emozionante, Ram rimane impegnata nel futuro delle prestazioni. Il motore I-6 biturbo da 3,0 litri Hurricane offre fino a 540 CV e 706 Nm di coppia, rappresentando il motore più potente ed efficiente mai offerto in un Ram 1500. Chi prova l’Hurricane abbraccia la prossima generazione di potenza: più silenziosa, più fluida e incredibilmente reattiva in accelerazione, come confermato dai test di prestazioni di riferimento e dal feedback entusiasta dei clienti.