Ram supera le 20.000 immatricolazioni tra gennaio e settembre 2025 in Brasile

Ram Trucks consolida il suo ruolo di punto di riferimento per i pick-up in Brasile, superando un importante traguardo nelle immatricolazioni tra gennaio e settembre di quest’anno. L’unico marchio brasiliano di pick-up premium ed esclusivo ha venduto oltre 20 mila unità nei primi nove mesi di quest’anno.

Ram continua a detenere una quota di mercato superiore al 63% nel segmento dei pick-up full-size

Nel segmento dei pick-up full-size, che include i nuovi 2500 e 3500, i pick-up diesel più potenti in vendita in Brasile, Ram detiene una quota di mercato del 63 per cento da inizio anno. In questa categoria, il marchio americano di Stellantis vende anche il 1500, alimentato da un motore a benzina biturbo da 3,0 litri con ben 426 CV.

Oltre alle prestazioni da inizio anno, il momento clou di Ram a settembre è stato il Rampage, il primo Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America. Il pick-up, che ha recentemente vinto la prima serie speciale al mondo con la NFL, ha registrato la sua migliore performance dell’anno il mese scorso, superando le 2.250 immatricolazioni.

I dati del mese scorso hanno portato la Rampage a raggiungere le 50 mila unità vendute dal lancio. Il modello, un vero e proprio successo per il marchio americano di Stellantis con 25 premi ricevuti finora dalla stampa specializzata, si è guadagnato la fiducia dei consumatori brasiliani portando in una categoria finora inedita i pilastri di resistenza, capacità, lusso e tecnologia che solo una Ram può offrire. Dunque ottime notizie dal Brasile per il marchio americano.