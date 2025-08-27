Nuova Fiat Punto: come per la Topolino forse ci sarà un ritorno a sorpresa

Di una nuova Fiat Punto si parla da molto e più precisamente da quando il vecchio modello è uscito di scena. Anzi a dire il vero se ne parlava già quando ancora il modello era presente sul mercato. Nonostante ciò per il momento il suo ritorno non si è concretizzato. La sua storia sembra simile a quella di Fiat Topolino. Anche questo nome per tanto tempo si vociferava potesse tornare salvo poi uscire dai radar per molto tempo. Alla fine però come sappiamo la Topolino è tornata anche se sotto forma soprendente di un quadriciclo elettrico pensato per la città che sta ottenendo tra le altre cose un certo successo commerciale.

Alla fine Fiat soprenderà tutti come con il ritorno di Topolino proponendo una nuova Fiat Punto?

Anche della nuova Fiat Topolino prima del suo ritorno a sorpresa per un lungo periodo durato anni sembrava non ci fosse più alcuna speranza. Chissà che anche con la nuova Fiat Punto alla fine la casa torinese non sorprenda tutti riproponendola in versione moderna ma si spera fedele al suo DNA. Nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile ritorno con il nuovo CEO Antonio Filosa che non sarebbe contrario a priori ma ovviamente molto dipenderà da quelle che saranno le decisioni relative al futuro del marchio che come sappiamo continuerà ad avere un ruolo di primo piano all’interno di Stellantis essendo il brand con più immatricolazioni a livello globale tra tutti quelli presenti all’interno dell’azienda.

Ovviamente una nuova Fiat Punto come quella che vi mostriamo in questo render con un design chiaramente ispirato alla nuova famiglia Panda farebbe gola a molti in special modo nel caso di presenza non solo di versioni elettriche ma anche ibride e termiche pure. La tecnologia c’è, i motori pure, gli stabilimenti pronti ad ospitare il modello non mancano Italia compresa, manca per il momento solo la volontà da parte dell’azienda dato che non ci sono notizie certe sul ritorno di questo veicolo dato che Fiat pare voglia puntare su un altro tipo di auto per aumentare i suoi numeri. Nei prossimi 18 mesi sono attesi infatti due SUV e un pickup. I primi due saranno le famose Giga Panda e Panda Fastback mentre il terzo dovrebbe essere l’erede di Fiat Strada. La speranza che alla fine Fiat soprenda tutti come accaduto con la Topolino ovviamente è forte in tanti.