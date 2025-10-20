Fiat lancia l’esclusiva Swiss Edition per la 600 Hybrid

Fiat presenta la nuova Swiss Edition per la Fiat 600 Hybrid, un allestimento esclusivo sviluppato appositamente per le esigenze dei clienti svizzeri. La Swiss Edition coniuga un valore interessante con dotazioni di alta qualità e un design distintivo.

Fiat lancia in Svizzera la nuova Fiat 600 Hybrid Swiss Edition

La Fiat 600 Hybrid Swiss Edition si distingue per un equilibrio perfetto tra comfort, sicurezza e stile, il tutto proposto a un prezzo speciale. Gli interni combinano sedili in tessuto nero e Feeltek avorio, impreziositi dalla scritta FIAT, con sedili anteriori riscaldati per un comfort immediato. La guida è supportata da una telecamera posteriore con linee guida dinamiche, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il freno di stazionamento elettrico, mentre il sistema di infotainment da 10,25″ integra Apple CarPlay e Android Auto, completato da un impianto audio a 6 altoparlanti e base di ricarica wireless per smartphone.

Tra le dotazioni di serie della Fiat 600 Hybrid Swiss Edition figurano anche avviamento senza chiave con accesso passivo, aria condizionata automatica, cerchi in lega da 17″ “Diamond Cut”, fari a LED ad alte prestazioni, fendinebbia a LED con funzione di luce di svolta e illuminazione ambientale con cromoterapia. La sicurezza e la praticità sono ulteriormente supportate dal sistema di informazioni sulla segnaletica stradale. A completare il tutto, l’esclusivo badge “Swiss Edition” sul retro conferisce un tocco distintivo e raffinato, rendendo questo modello unico nel suo genere.

La Swiss Edition è disponibile in numerose finiture, tra cui “Sabbia – Terra d’Italia”, “Verde – Mare d’Italia”, “Arancio – Sole d’Italia”, “Blu – Cielo d’Italia”, “Bianco Gelato”, “Rosso Passione” e “Nero Vesuvio”. La Fiat 600 Hybrid Swiss Edition è ordinabile da subito a partire da CHF 25.990, con uno sconto cliente di CHF 3.600. L’edizione speciale sarà presentata allo stand FIAT ad Auto Zürich 2025 (dal 30 ottobre al 2 novembre).

La Fiat 600 Hybrid incarna l’anima giovane del marchio con il suo inconfondibile stile italiano, caratteristiche innovative e tecnologie innovative. La trazione della nuova Fiat 600 Hybrid combina due tecnologie. Il motore a combustione è un motore a benzina turbocompresso da 1,2 litri che, con l’assistenza del motore elettrico, produce 81 kW (110 CV) e una coppia massima di 205 Nm.

L’efficiente motore a tre cilindri è abbinato a un cambio a doppia frizione a sei marce di nuova concezione, che consente cambi di marcia manuali tramite palette al volante. Un motore elettrico (starter-generator a cinghia) è integrato nel cambio, che supporta il motore a benzina con ulteriori 21 kW e 55 Nm di coppia in determinate situazioni di guida. La tecnologia Mild Hybrid riduce il consumo di carburante e quindi le emissioni fino al 15 percento rispetto a un motore a combustione pura con cambio automatico e consente la guida completamente elettrica in determinate situazioni di guida.