Fiat Argo avrà anche una versione Urban con motore 1.0 Firefly

A giugno, il noto portale web brasiliano Autos Segredos aveva anticipato che Fiat stava preparando una versione Urban della Fiat Argo con motore Firefly 1.3 e cambio CVT. Ora emerge che anche la berlina compatta riceverà un allestimento Urban, equipaggiato con il motore Firefly 1.0 e cambio manuale. Entrambe le versioni, Urban 1.0 MT e Urban 1.3 CVT, debutteranno ufficialmente al Salone dell’Auto di San Paolo 2025. Seguendo lo stile della Fiat Panda Urban europea, la Argo Urban si distinguerà per dettagli estetici dedicati: specchietti retrovisori verniciati, strisce laterali, portapacchi neri e il logo “Urban” su cofano e parafanghi.

Fiat Argo: in arrivo versione urban con motore Fire 1.0 sarà svelata a breve

Il motore Firefly 1.0 sviluppa 71 CV e 10 kgfm di coppia a benzina, mentre con etanolo raggiunge 75 CV e 10,7 kgfm. Abbinato a un cambio manuale a cinque marce, promette efficienza e agilità urbana. Con questo allestimento, Fiat amplia l’offerta della Argo, puntando su praticità, stile e accessibilità. Le dotazioni di serie includeranno aria condizionata, servosterzo elettrico, alzacristalli elettrici, serrature elettriche, centro multimediale, cerchi in lega, allarme, serrature elettriche, tra le altre caratteristiche. In termini di sicurezza, Fiat Argo Urban 1.0 MT giocherà con le normative sotto controllo, uscendo dalla fabbrica con i freni ABS obbligatori con EBD, doppi airbag anteriori, sistema di seggiolini per bambini ISOFIX, controlli di trazione e stabilità, assistenza alla partenza in salita, tra gli altri elementi.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Brasile a proposito di questo modello di Fiat che continua ad essee stremamente popolare in Sud America come confermano le classifiche relative alle vendite di auto in quel continente. Ricordiamo che verso la fine del prossimo anno la vettura sarà rimpiazzata dalla Grande Panda che arriverà anche in Sud America dove però si dovrebbe chiamare nuova Fiat Argo.