Mobilisights e OCTO insieme per trasformare i dati dei veicoli connessi di Stellantis in informazioni fruibili

Mobilisights, la sussidiaria Data-as-a-Service (DaaS) di Stellantis specializzata nei dati dei veicoli connessi, ha avviato una collaborazione con OCTO, leader globale nella telematica, per ottimizzare l’utilizzo delle informazioni automobilistiche. L’obiettivo è offrire soluzioni innovative e più efficienti a gestori di flotte, compagnie assicurative e operatori della mobilità, consentendo loro di sfruttare in modo avanzato i dati generati dai veicoli connessi. Grazie alla combinazione delle competenze di Mobilisights e OCTO, le aziende potranno migliorare sicurezza, efficienza operativa e servizi personalizzati, promuovendo un ecosistema di mobilità più intelligente e sostenibile basato sui dati.

Con la partnership tra Mobilisights e OCTO, le aziende potranno migliorare sicurezza, efficienza e servizi personalizzati

Mobilisights ha un accesso esclusivo ai dati di 14 marchi automobilistici. OCTO, pioniere nell’analisi dei dati di guida e nello sviluppo di soluzioni telematiche per la mobilità e le assicurazioni, ha già profilato oltre 20 milioni di conducenti in tutto il mondo per migliorare la sicurezza, la gestione dei costi e la sostenibilità nei loro spostamenti quotidiani.

Grazie a questa partnership, i dati telematici dei veicoli Stellantis integrati da Mobilisights potranno essere sfruttati e arricchiti tramite la piattaforma OCTO. Ciò consentirà una comprensione più approfondita dei modelli di utilizzo, una migliore prevenzione dei rischi e una gestione ottimizzata della flotta.

“In Mobilisights, la nostra missione è sfruttare appieno il potenziale dei dati dei veicoli connessi in modo sicuro e nel rispetto della privacy. Grazie alla nostra collaborazione con OCTO, stiamo rendendo possibili casi d’uso innovativi, come i servizi di autonoleggio che beneficiano di rilevamento e ricostruzione avanzati degli incidenti. Combinando i dati nativi dei veicoli di Stellantis con l’esperienza di OCTO nella telematica, aiutiamo le società di autonoleggio a migliorare la sicurezza dei conducenti, semplificare la gestione degli incidenti e garantire maggiore fiducia ai propri clienti”, ha affermato Alexandre Didonè, Account Executive, Fleets EMEA, Mobilisights.

Enrico Leopardi, Chief Commercial Officer di OCTO, ha aggiunto: ” Questa partnership con Mobilisights rappresenta una pietra miliare fondamentale nella nostra missione di migliorare la mobilità connessa. I dati dei veicoli Stellantis, combinati con i nostri strumenti di analisi e modellazione del comportamento di guida, consentiranno la creazione di nuove soluzioni di alto valore per i nostri partner assicurativi e di gestione flotte ” .

Combinando l’accesso ai dati nativi dei veicoli con l’analisi telematica, Mobilisights e OCTO offrono nuove prospettive concrete alla mobilità. In un contesto caratterizzato dall’elettrificazione, dal passaggio all’autonomia e dalla domanda di soluzioni più sostenibili, i dati stanno già contribuendo a sviluppare servizi più utili, più sicuri e più adatti alle esigenze degli utenti.