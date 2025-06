Nuova Fiat Strada: arriverà nel 2028 anche in Europa e avrà anche motori termici

Nuova Fiat Strada è uno dei modelli che in futuro faranno parte della nuova famiglia Panda e saranno venduti in tutto il mondo. Contrariamente alla versione attuale venduta solo in Sud America la prossima generazione che dovrebbe debuttare nel corso del 2028 sarà venduta anche in Europa. Nascerà sulla stessa piattaforma smart car di Fiat Grande Panda, Pandissima e Fastback e dovrebbe essere dunque il quarto modello della nuova gamma ad essere presentato da Fiat poco prima della nuova Pandina che forse vedremo nel 2029.

Anche la nuova Fiat Strada avrà motori termici e sarà venduta nel nostro continente

La nuova Fiat Strada sarà lunga circa 4,4 metri e avrà uno stile simile a quello delle altre auto della famiglia Panda a cominciare dalla Grande Panda. Come si evince dai render che vi mostriamo in questo articolo la parte anteriore del modello sarà simile al resto della gamma. Le maggiori differenze si riscontrano al posteriore con la presenza del cassone. Rispetto al modello attuale, il cofano sarà più alto e parallelo al suolo, così come i fari principali a LED. Il paraurti, a parte le esagerazioni stilistiche, sarà simile a quello del concept. Lateralmente, le linee del pick-up presenteranno parafanghi più larghi e linee delle portiere meno smussate.

Per quanto riguarda la gamma dei motori ci saranno versioni benzina, ibride ed elettriche. In Europa forse mancheranno le prime mentre in Sud America forse mancheranno le elettriche. I primi prototipi della nuova Fiat Strada 2028 (Progetto XBP) arriveranno sulle strade per i test nel 2025. In questa prima fase, i muletti avranno la base e le dimensioni della nuova generazione, ma con carrozzerie costruite con parti di altri modelli della gamma. Vedremo dunque quali novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello.