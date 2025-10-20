Alfa Romeo: a Pomigliano sarà prodotta la rivale di Cupra Formentor

Arrivano ulteriori conferme alle indiscrezioni che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Come riporta Rai News fonti vicine allo stabilimento di Melfi hanno confermato ufficialmente per il 2027 l’arrivo nello stabilimento lucano della nuova Alfa Romeo Tonale che nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà elettrica e ibrida. La vettura dovrebbe arrivare nella parte finale del 2027 con una lunghezza intorno ai 4,6 metri e uno stile molto sportivo.

La futura vettura di Alfa Romeo sarà probabilmente erede spirituale della Giulietta

Ma le novità per Alfa Romeo non finiscono qua. Infatti sempre secondo indiscrezioni trapelate dal forum Autopareri trovano conferme le voci di cui già vi avevamo parlato relative ad un nuovo modello del Biscione, un crossover dalle forme molto sportive che verrebbe realizzato a Pomigliano su piattaforma STLA Small. Si tratterà di un SUV che si andrà a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione misurando poco meno di 4,4 metri e che avrà come rivale diretto Cupra Formentor. L’obiettivo con questo modello che potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029 è quello di arricchire la gamma del biscione con una proposta sportiva e accattivante che possa attirare nuovi clienti verso la casa milanese.

A proposito di questo futuro rivale di Cupra Formentor, qui vi mostriamo un render del creatore digitale Mirko del Prete che immagina così lo stile di un futuro SUV compatto della casa milanese. Concludiamo dicendo che cnsiderato l’arrivo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e poi nel 2029 del nuovo E-SUV Alfa Romeo sarà presente in ogni segmento del mercato premium con una sua proposta.