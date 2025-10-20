Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition illumina il red carpet della 20a Festa del Cinema di Roma 

FIAT conferma il suo ruolo di Auto Ufficiale alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. L’evento, punto di incontro per istituzioni cinematografiche e protagonisti culturali della Capitale, ospiterà una selezione dei modelli più iconici del marchio: dalla Grande Panda alla vivace Topolino, passando per la versatile 600 e la speciale 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, protagonista della flotta di quest’anno, che celebra l’intramontabile eredità di Giorgio Armani nel mondo della moda e dello stile italiano.

In qualità di marchio impegnato nella democratizzazione della mobilità sostenibile, FIAT rende l’elettrificazione più accessibile a tutti. La Festa del Cinema di Roma rappresenta il palcoscenico perfetto per questa missione: gli ospiti saranno accompagnati da una flotta di 50 modelli BEV e Hybrid, a sottolineare la determinazione di FIAT nel creare un futuro migliore e più sostenibile. Sul celebre red carpet, uno dei più grandi al mondo, la Fiat Topolino 100% elettrica accoglierà gli ospiti in un giocoso omaggio alla joie de vivre italiana.

Ma la vera star della serata è la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, una straordinaria opera d’arte ed emozione, concepita in collaborazione con Giorgio Armani, la cui visione ineguagliabile ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. Questa vettura elettrica trascende il concetto di semplice automobile; è la celebrazione di una leggenda, una fusione perfetta tra l’eleganza senza tempo di Armani e l’innovazione lungimirante di FIAT. L’auto è esposta in uno stand che ricrea la raffinata atmosfera dell’Armani Hotel Milano, dove la moda incontra il cinema: due universi uniti dalla capacità di raccontare storie ed evocare emozioni attraverso l’estetica e la creatività. La collaborazione FIAT-Armani sottolinea il valore del Made in Italy e l’impegno per la mobilità elettrica senza rinunciare a fascino e personalità.

Con la coloratissima Topolino e la flotta di Grande Panda e 600, FIAT porta ancora una volta in scena il suo connubio unico di design, sostenibilità e ottimismo, valori che collegano la cultura italiana al mondo del cinema globale. La partecipazione di FIAT alla Festa del Cinema di Roma celebra anche il legame indissolubile del marchio con il mondo del cinema, un rapporto iniziato a cavallo tra il XIX e il XX secolo . Nel corso degli anni, molti modelli FIAT sono stati scelti da grandi produttori per realizzare migliaia di film, documentari e spot pubblicitari, a testimonianza dell’importanza del marchio nella storia del cinema, grazie alle numerose vetture che sono oggi percepite come patrimonio nazionale anche al di fuori dell’industria automobilistica.

Celebrando la 20a edizione della Festa del Cinema di Roma, FIAT non solo rende omaggio al suo percorso cinematografico lungo un secolo, ma guarda anche avanti, ribadendo la sua missione di rappresentare lo stile e la cultura italiana sulla scena mondiale, attraverso automobili iconiche e al tempo stesso orientate al futuro.