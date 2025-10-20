La produzione della Fiat Tipo si concluderà a giugno dell’anno prossimo

Sebbene l’addio della Fiat Tipo fosse stato tracciato da Stellantis per la fine del 2025, le ultime informazioni che riportano le dichiarazioni del CEO di Tofas, Cengiz Elordu, rilasciate al canale turco CNBC-e dicono che la produzione, che avviene in Turchia, è stata ulteriormente dilata per non andare oltre uno stop fissato per il mese di giugno del nuovo anno. Di conseguenza l’ultima generazione dell’apprezzata Fiat Tipo dirà definitivamente addio al mercato, con possibilità che rimanga ancora disponibile anche in quello italiano per buona parte del 2026, già durante i prossimi mesi.

Nello specifico le dichiarazioni rilasciate da Cengiz Elordu, che è a capo della Tofas ovvero il costruttore turco che detiene i diritti produttivi della Fiat Tipo presso lo stabilimento locale di Bursa, non lasciano spazio a dubbi. La decisione verrà presa infatti in questi giorni, ma in ogni caso l’estensione della produzione non dovrebbe andare oltre i 6 mesi successivi alla fine di quest’anno: “termineremo la produzione a giugno del 2026”, ha ammesso alla CNBC-e lo steso Elordu.

Non è ancora del tutto chiaro quello che sarà il futuro della Fiat Tipo ovvero del modello che prenderà il suo posto nella gamma del costruttore torinese

Rimane però un’incognita il futuro che si prospetta all’indomani dell’uscita di scena della Fiat Tipo. Va detto infatti che attualmente, nella stessa occasione in cui ha tracciato le tempistiche riportate fin qui, il CEO di Tofas ha aggiunto che il modello che sostituirà la Fiat Tipo sarà un “prodotto giusto”. Mancano però i dettagli, sebbene la propensione sia quella di virare verso un possibile modello con carrozzeria da SUV che arriverà già l’anno prossimo o comunque entro il 2027.

L’ipotesi più accreditata è che la denominazione di Fiat Tipo, al netto del fatto che i sindacati italiani hanno già richiesto la possibilità che un modello come la Tipo vada prodotto a Mirafiori, possa venir meno. Ciò perché il modello che ne prenderà il posto potrebbe essere la prossima Fastback, della quale non si conosce attualmente la denominazione ufficiale, della famiglia di modelli avviata con la Grande Panda. In ogni caso nei giorni scorsi si è già svolto un incontro in Tofas che ha visto la presenza di John Elkann e Antonio Filosa, utile per tracciare quelli che saranno i prossimi passaggi che coinvolgeranno il sito turco di Bursa. In ogni caso il modello che prenderà il posto della Fiat Tipo, nelle intenzioni del produttore turco, manterrà le prerogative dell’attuale generazione in termini di rapporto fra i prezzi della gamma e le caratteristiche di serie disponibili. Condizioni che ne hanno garantito il successo visto che, in dieci anni, sono state prodotte oltre 700.000 unità del modello.