Mopar mostra un nuovo teaser di un secondo concept che sarà svelato al SEMA 2025

Oggi, Mopar ha deciso di offrire una nuova anteprima di un secondo nuovo concept per il SEMA (Specialty Equipment Market Association) Show 2025 di Las Vegas, evento che si svolgerà dal 4 al 7 novembre. In vista di questo evento, uno dei più importanti nel settore in Nord America, Mopar ha preparato un’ampia e variegata gamma di veicoli personalizzati e centinaia di ricambi e accessori ad alte prestazioni, testati e garantiti dalla fabbrica, per la sua area espositiva nella South Hall del Las Vegas Convention Center.

Nuovo teaser da Mopar in vista del SEMA 2025: si tratta di un concept basato sul pickup Ram 1500

Dopo che la scorsa settimana era stato mostrato un teaser che mostrava il concept di una Dodge Charger viola con motore a combustione con una presa una presa d’aria centrale, adesso è la volta di un secondo concept. Anche in questo caso non vi sono molte informazioni a parte che questo secondo prototipo riguarderà un Ram 1500 verde lime con strisce nere e, per ragioni al momento sconosciute mostra un cappello da cowboy che luccica nello specchietto. Vedremo dunque più avanti se arriveranno ulteriori aggiornamenti a proposito di queste novità in arrivo per quanto concerne il brand di Stellantis.

Ricordiamo che Mopar rappresenta il marchio globale di Stellantis dedicato a ricambi, accessori e servizi originali per tutti i suoi veicoli. Il nome nasce dall’unione delle parole “MOtor” e “PARts”, simbolo di una lunga tradizione legata alla qualità e all’affidabilità. Fondata nel 1937 come brand di prodotti antigelo, Mopar ha saputo evolversi in oltre ottant’anni fino a diventare sinonimo di assistenza completa e prestazioni autentiche per automobilisti e appassionati in tutto il mondo. Negli anni ’60 si è affermata come icona delle muscle car, offrendo componenti ad alte prestazioni per strada e pista. Oggi Mopar integra ricambi, supporto tecnico e assistenza clienti, garantendo un servizio efficiente e globale ai concessionari Stellantis.