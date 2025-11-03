Ram lancerà due nuovi pickup SRT nei prossimi 90 giorni

Durante la conference call sui risultati del terzo trimestre 2025 di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa ha annunciato l’arrivo di due nuovi modelli SRT per Ram entro i prossimi 90 giorni, confermando che il marchio non ha intenzione di fermarsi. Uno dei due sarà il tanto atteso Ram 1500 TRX, pronto a tornare sul mercato alla fine di gennaio 2026 con il leggendario motore HELLCAT.

Entro 90 giorni Ram avrà in gamma due nuovi modelli SRT come confermato da Antonio Filosa

Questo pick-up aveva lasciato un vuoto significativo quando Ram ha sospeso la produzione del TRX 2024, un veicolo dotato del potente HEMI HELLCAT V8 sovralimentato da 6,2 litri, capace di 702 cavalli e 850 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico TorqueFlite 8HP95. Il ritorno del TRX sarà una risposta diretta alla concorrenza, in particolare al Ford F-150 Raptor R 2025, anch’esso con un V8 sovralimentato da 5,2 litri e 720 cavalli. Gli appassionati di pick-up ad alte prestazioni possono dunque prepararsi a una nuova sfida su strada.

Alcune fonti affermano che il modo più rapido per riportare l’HELLCAT nel Ram 1500 di nuova generazione è mantenerlo il più vicino possibile alla configurazione originale. Ciò significa nessuna modifica sostanziale che potrebbe comportare una nuova certificazione delle emissioni. Quindi aspettatevi il ritorno dello stesso mostro da 700 e passa cavalli, questa volta abbinato all’architettura elettrica Atlantis aggiornata di Ram, che consente al TRX di integrare le tecnologie più recenti senza perdere il suo carattere grezzo.

Secondo quanto riferito, il Ram 1500 TRX del 2026 riprenderà lo stile rinnovato del RHO, i nuovi fari a LED, l’imponente presa d’aria sul cofano e la suite tecnologica aggiornata. All’interno, si dice che disponga di un touchscreen Uconnect 5 da 14,4 pollici , un display passeggero da 10,25 pollici, un Head-Up Display (HUD) e sedili anteriori massaggianti. Ram potrebbe persino introdurre un pacchetto di pneumatici da 37 pollici più avanti nel corso dell’anno, una novità che gli appassionati hanno richiesto fin dal lancio del TRX.

Il secondo prodotto SRT rimane segreto, ma alcune indiscrezioni interne suggeriscono qualcosa di intrigante: un Ram 1500 RHO da 5,7 litri con motore HEMI. Sebbene l’attuale RHO sia alimentato dal motore biturbo HURRICANE High Output (H/O) I6 da 3,0 litri che eroga 540 cavalli e 521 lb-ft di coppia, alcuni fedelissimi sentono ancora la mancanza del sound e della semplicità di un V8 aspirato.

Il CEO di Ram, Tim Kuniskis, ha affrontato proprio questa questione all’inizio di quest’anno presso la sede centrale del marchio ad Auburn Hills. “Non lo so”, ha ammesso Kuniskis. “Ne abbiamo discusso a lungo internamente.” Ha riconosciuto che, sebbene sulla carta il motore Hurricane sia più performante dell’HEMI, il legame emotivo con un V8 è comunque importante per molti acquirenti. “Ora guido una RHO, ed è un pacchetto fantastico”, aveva detto Kuniskis. “Se ci metti un 5,7 litri, rispetto a quello attuale, soddisferà le aspettative dei clienti? È a questo che stiamo pensando in questo momento.”

Con due modelli a marchio SRT in arrivo entro i prossimi tre mesi, Ram punta ancora di più su prestazioni ed emozioni di guida. Che si tratti del ritorno fragoroso del TRX ad alta potenza o del RHO con motore V8 che celebra i muscoli della vecchia scuola, il messaggio è chiaro: Ram non è pronta a rinunciare alla corona nel mondo dei pick-up ad alte prestazioni.