Abarth 600e si arricchisce del nuovo allestimento Competizione

A quasi un anno dall’apertura degli ordini dell’Abarth 600e, la casa dello scorpione sorprende gli appassionati con un nuovo allestimento per la sua sportiva elettrica. La novità, svelata quasi in sordina tramite un video pubblicato su Instagram durante Halloween, punta a catturare l’attenzione dei fan più attenti ai Reels social. Nel filmato Abarth dichiara: “I mostri non si nascondono sempre sotto il letto, spesso hanno quattro ruote” e presenta la nuova 600e Competizione come “un mostro ma non solo ad Halloween”.

Il nuovo allestimento di Abarth 600e si aggiunge ai già noti Turismo e Scorpionissima, ma l’auto non è ancora ordinabile

Il nuovo allestimento si aggiunge ai già noti Turismo e Scorpionissima, ma l’auto non è ancora ordinabile e le foto diffuse sono esclusivamente illustrative. Per quanto riguarda il posizionamento economico, si ipotizzano due possibilità. Considerando i prezzi attuali del B-SUV scorpionizzato — 37.950 euro per Turismo e 48.950 euro per Scorpionissima — la Competizione potrebbe rappresentare un allestimento intermedio, attorno ai 42.000 euro, oppure una versione leggermente più accessibile, vicino ai 35.000 euro, per renderla più appetibile sul mercato.

Un allestimento più costoso sembra invece poco probabile, vista la difficoltà di vendere la vettura. Secondo Dataforce, dall’inizio dell’anno a settembre 2025, l’Abarth 600e ha registrato solo 614 unità vendute in Europa, con una media di circa 70 modelli al mese, dati che confermano le sfide commerciali affrontate dalla sportiva elettrica.

Questa novità rappresenta la seconda mossa strategica per la Fiat 600 in pochi giorni, dopo l’annuncio imminente della versione termica con cambio manuale, affiancata dai nuovi allestimenti Sport e Spirit Abarth, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e stimolare l’interesse degli appassionati del marchio. La Abarth 600e Competizione conferma così la volontà della casa automobilistica italiana di mantenere viva la sportività nel segmento B elettrico, puntando su design, performance e un tocco di esclusività.