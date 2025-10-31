Dodge Charger riceve finalmente il motore Hemi V8 con lo Hustle Stuff Drag Pak 2026 

Dodge ha presentato la sua prima Dodge Charger Drag Pak, la Charger Hustle Stuff Drag Pak 2026 di Direct Connection, una vettura da corsa completamente nuova e costruita su misura. Questo modello combina la potenza del motore HEMI SRT da competizione con una versione ottimizzata della nuova Dodge Charger pensata specificamente per le gare di accelerazione. Saranno realizzati solo 50 esemplari, rendendola una serie limitata destinata ai veri appassionati del drag racing. La Charger Hustle Stuff Drag Pak 2026 rappresenta la Drag Pak più avanzata mai sviluppata, dotata di tecnologie da gara di ultima generazione. Ogni unità è omologata NHRA per partecipare alle competizioni Factory Stock Showdown (FSS), offrendo prestazioni estreme e una configurazione pensata per soddisfare i requisiti degli sportman del drag racing. Con questo modello esclusivo, Dodge riafferma la propria tradizione di potenza e innovazione nel mondo delle corse.

Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak del 2026 è dotata di un V8 sovralimentato, pannelli in carbonio e un paracadute

La Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak è la prima auto da corsa ad essere inclusa sotto l’egida della neo-ricostituita divisione Street and Racing Technology (SRT) Performance, responsabile dei modelli SRT ad alte prestazioni, dei componenti Direct Connection Performance e delle iniziative motoristiche dei marchi americani, tra cui le competizioni Dodge nella NHRA e i piani recentemente annunciati del marchio Ram per il ritorno alla NASCAR Truck Series nel 2026. I cataloghi Hustle Stuff di Mopar degli anni ’70 erano la guida dei piloti alle prestazioni, inclusi aggiornamenti per leggerezza e prestazioni. Quello spirito della tecnologia racing e la ricerca dell’ultimo decimo delle prestazioni rivivono nella Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak.

“La Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak è stata progettata appositamente per fornire ai nostri piloti FSS un motore da corsa HEMI sovralimentato, vincitore di campionati, racchiuso in un’incarnazione da corsa di livello superiore della nuovissima Dodge Charger”, ha dichiarato Kevin Kidd, direttore delle competizioni motoristiche per Stellantis American Brands. “Il canto del cigno della Challenger Drag Pak è stato il trionfo consecutivo nell’NHRA Factory Stock Showdown, e questa prima Charger Drag Pak è stata progettata appositamente per estendere la tradizione di dominio della Dodge sulle piste di accelerazione”.

La Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak è disponibile di serie con la carrozzeria White Knuckle, con un arcobaleno di 18 tonalità aggiuntive ad alto impatto disponibili, tra cui colori classici come B5 Blue, Frostbite, Go Mango, Plum Crazy, Sinamon Stick e Sublime, solo per citarne alcuni. Sono disponibili tre pacchetti grafici opzionali, tra cui una versione a strisce rosse e blu con il logo Direct Connection sul cofano.

Dodge offre inoltre ai piloti NHRA Sportsman 26.000 motivi per aggiudicarsi la prima vittoria nell’evento NHRA Factory Stock Showdown con la nuovissima Drag Pak. Nell’ambito del programma NHRA Contingency, Dodge premierà il pilota che conquisterà la prima vittoria nella Charger Hustle Stuff Drag Pak 2026 con una ricompensa senza precedenti di 26.000 dollari, la più alta mai offerta nell’ambito del programma di contingency.

La nuovissima Dodge Charger Drag Pak si ispira ai cataloghi originali Hustle Stuff e incorpora diverse parti leggere nella drag car di nuova generazione pronta per le gare. La Charger Drag Pak porta per la prima volta in assoluto l’aspetto e le sensazioni della nuovissima Charger alle gare di accelerazione NHRA in un pacchetto che è 45 kg più leggero del precedente Challenger Drag Pak.

La nuova Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak include versioni in fibra di carbonio del cofano, delle portiere, della fascia anteriore e del portellone della nuovissima Dodge Charger a benzina. La cornice del cofano della Charger di serie è stata inoltre sostituita da un esclusivo logo “Drag Pak”. Il logo Fratzog, il nuovo simbolo delle prestazioni Dodge, è al centro della scena sia sulla fascia anteriore che su quella posteriore.

La muscolosa auto da corsa widebody è stata ulteriormente migliorata con un elemento K leggero per le sospensioni anteriori, paraurti anteriori e posteriori, un anello per l’albero di trasmissione, una gabbia di sicurezza in cromo-molibdeno, un paracadute a croce da 3 metri e una barra anti-impennata con ruote ispirate all’iconico logo Fratzog. Gli interni della Drag Pak mantengono elementi del design incentrato sul guidatore della nuova Charger di serie e incorporano il distintivo ID Drag Pak attraverso un esclusivo badge HUSTLE STUFF sul cruscotto. Il volante rimovibile presenta al centro un logo Fratzog in fibra di carbonio, un ulteriore omaggio alla nuovissima Charger.

Gli interni completi includono finiture del cruscotto in fibra di carbonio e una gabbia di sicurezza in cromo-molibdeno certificata NHRA SFI 25.5/7.50 ET, sedili Sabelt leggeri certificati SFI ricamati con i loghi Direct Connection e Hustle Stuff, cinture di sicurezza Sabelt certificate SFI e una rete per i finestrini.