Fiat Grande Panda vs Panda Young: un confronto tra passato e presente

Un’interessante foto pubblicata recentemente su Reddit, sulla pagina ItalyMotori, mette a confronto la nuova Fiat Grande Panda e la storica Panda Young del 1987, mostrando con chiarezza l’evoluzione della city car italiana.

Fiat Grande Panda fotografata accanto alla Panda Young del 1987: un confronto tra passato e presente

A sinistra dell’immagine troviamo una Fiat Grande Panda bianca, annunciata a giugno 2024 e lanciata ufficialmente a inizio 2025, disponibile anche in versione benzina oltre all’ibrida. Dall’altra, la Panda Young, una delle più iconiche varianti della piccola vettura disegnata da Giorgetto Giugiaro, simbolo di praticità e semplicità. Le differenze dimensionali sono evidenti: la Grande Panda misura circa 4 metri di lunghezza e 1,57 m di altezza, mentre la Panda Young era lunga 3,4 metri, alta 1,44 m e larga 1,49 m.

Il divario tecnologico e meccanico è altrettanto marcato: Fiat Grande Panda monta un motore 1.2 litri, disponibile nelle versioni hybrid e benzina, contro il piccolo 769 cm³ da 34 cavalli della Panda anni ’80. Anche in termini di sicurezza, la differenza è netta, con la Grande Panda equipaggiata con sistemi ADAS e tecnologie moderne, mentre la Panda Young resta simbolo di un’epoca in cui la sicurezza attiva era minima.

Nonostante questo, il dibattito tra appassionati resta acceso: “Meglio quella vecchia, è durata quasi 40 anni”, scrive qualcuno, mentre altri sottolineano i vantaggi della modernità: “La Panda Young è una scatolina senza sicurezza”. Sul mercato, la Fiat Grande Panda sta conquistando molti automobilisti, diventando la seconda Fiat più venduta in Europa nel 2025 con 12.886 immatricolazioni, subito dietro alla Fiat Pandina. Per alcuni, possedere entrambe le versioni significa unire nostalgia e guida old school con modernità ed efficienza, celebrando così la storia e il futuro di un’icona italiana.