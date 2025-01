La Ferrari 308 GTS di Magnum P.I. e altre vetture da cinema al Detroit Auto Show 2025

Il Detroit Auto Show 2025, in programma dal 10 al 20 gennaio, metterà in vetrina alcune delle auto più iconiche di Hollywood e una straordinaria collezione di classici della Motor City. Per noi appassionati, un ruolo di primissimo piano spetterà alla Ferrari 308 GTSi del 1982 usata da Tom Selleck nella serie televisiva “Magnum P.I.“.

Questa sportiva è stata messa a disposizione dal Petersen Automotive Museum, che normalmente la accoglie nei suoi spazi espositivi di Los Angeles. Non fu l’unica ad essere adoperata nel corso delle riprese, che videro entrare in scena diversi esemplari dello stesso modello.

Ad aprire le danze ci pensò una 308 GTS del 1979 (telaio 29109). Poi fu il turno della Ferrari 308 GTSi (telaio 34567) che sarà esposta al Detroit Auto Show 2025. Questa “rossa” guadagnò la ribalta mediatica dalla seconda alla sesta stagione della fortunata saga tv, accompagnando le avventure del celebre investigatore privato. Poi lasciò spazio a una 308 GTS Quattrovalvole del 1984 (telaio 57685).

La scelta della versione con tetto rigido asportabile e non della coupé, in tutti gli step usati nel corso delle riprese, non dipese soltanto dal fascino dell’auto in questa veste e dalla sua capacità di adattamento ai paesaggi hawaiiani della serie, ma anche dalla più confortevole accoglienza offerta, nella veste en plein air, al longilineo ospite.

Splendide le linee del modello, nato dall’estro creativo di Pininfarina. Ancora oggi i suoi tratti iconici entusiasmano. Sembra che per questa supercar il tempo si sia fermato. Nella versione di cui ci stiamo occupando la potenza è la più bassa della famiglia. Il motore V8 da 3.0 litri della Ferrari 308 GTSi sviluppa infatti 214 cavalli. Una cifra notevolmente più bassa dei 255 della prima serie (240 nella versione USA).

La caduta energetica fu provocata dall’arrivo dell’iniezione Bosch K-Jetronic, per ottemperare alle più restrittive norme sulle emissioni inquinanti entrate in vigore in quegli anni oltreoceano. Per riportare la scuderia a un livello più congruo, fu poi lanciata la Quattrovalvole, con potenza risalita a 240 cavalli, grazie alle 32 valvole, al posto delle 16 precedenti.

Insieme alla “rossa” di “Magnum P.I.“, al Detroit Auto Show 2025 sarà esposta la kit-car con motore V8 Ford, ispirata nello stile alla Ferrari 250 GT Spyder California SWB, che fu utilizzata nel film del 1986 “Una pazza giornata di vacanza” (Ferris Bueller’s Day Off), scritto e diretto da John Hughes.

In occasione dell’evento salonistico statunitense, i visitatori potranno ammirare veicoli protagonisti di riprese sul piccolo schermo, firmati da marchi diversi, a più o meno alto indice di nobiltà. Fra le altre auto originali o repliche offerte alla visione del pubblico, insieme alla Ferrari 308 GTSi di Magnum P.I. e alla scoperta che imita le fattezze della mitica California, ci saranno: