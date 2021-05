La Dodge Charger di Toretto ha un Hellcat montato centralmente in F9

Fin dall’inizio, Fast & Furious ha avuto sempre auto modificate davvero estreme che includono delle Toyota Supra potenziate, un pick-up Ram cingolato e delle Dodge Charger d’epoca con grosse novità sotto il cofano. Per il nono film della famosa saga, la leggendaria Charger di Dominic Toretto (interpretato da Vin Diesel) sta subendo una trasformazione piuttosto particolare.

Come è possibile vedere nel video presente in fondo all’articolo, la muscle car è stata trasformata in un’auto a motore centrale così da distinguerla dagli esemplari utilizzati precedentemente. In particolare, il propulsore montato dietro il guidatore sembra essere l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat.

Dodge Charger, il motore Hellcat è stato posizionato proprio dietro i sedili anteriori

Dodge Charger: la vettura usata in Fast & Furious 9 sembra avere un Hellcat disposto centralmente

L’esistenza di questa speciale Dodge Charger è stata confermata dal produttore televisivo Johnny North, dalla Universal Pictures attraverso un teaser e dal canale YouTube Boosted Swaps (tramite la clip presente in fondo).

Oltre al motore montato centralmente, la speciale Charger dispone di cerchi in bronzo con pinze freno rosse targate Brembo e una decalcomania in bronzo sulla coda. Troviamo inoltre dei fari coperti dalla griglia e un radiatore in alluminio che è possibile vedere attraverso l’apertura del paraurti anteriore.

Coloro che si sono occupati di costruire la Dodge Charger di Toretto potrebbero aver posizionato il motore Hellcat al centro della muscle car. Tuttavia, una conversione del genere richiederebbe molti soldi, motivo per cui alcuni sostengono che si tratta di una falsa trasformazione.

In tal caso, i produttori di Fast & Furious 9 avrebbero pagato 15.000 dollari per un motore crate senza i kit FEAD Basics e Hellcat Engine richiesti per l’installazione sui veicoli a partire dal 1976. Inoltre, l’Hemi V8 sovralimentato è stato sviluppato specificamente per essere abbinato a un cambio manuale a 6 velocità o a uno automatico a 8 rapporti che scarica la potenza sull’asse posteriore tramite un albero di trasmissione e un differenziale rinforzato.

Oltre alla Dodge Charger a motore centrale, Fast & Furious 9 include altri veicoli molto particolari come la Toyota Supra guidata da Han e Mia, una Pontiac Fiero con il motore di un jet, la supercar Noble M600 e una Ford Mustang guidata da John Cena che nel film interpreta il fratello minore di Dominic Toretto, Jakob Toretto.









Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI