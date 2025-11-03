Citroën partner ufficiale del Team Germania per Olimpiadi e Paralimpiadi

Citroën Germania è ora partner ufficiale del Team Germania sia in ambito olimpico che paralimpico. La collaborazione con German Sports Marketing (DSM), l’agenzia di marketing della Confederazione tedesca degli sport olimpici (DOSB) e dell’Associazione tedesca degli sport per disabili (DBS), supporterà gli atleti del Team Germania almeno fino al 2028 nel loro percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina nell’inverno 2026 e di Los Angeles nell’estate 2028.

Citroën Germania supporta il Team D con un’ampia gamma di soluzioni di mobilità

Con questa nuova partnership, Citroën lancia un impegno a lungo termine nello sport tedesco, da quello d’élite a quello di base, coniugando i valori del suo marchio, ovvero umanità, coraggio e accessibilità, con i valori olimpici e paralimpici del Team D. La collaborazione si concentra sulla fornitura di soluzioni di mobilità moderne e diversificate per il Team Germania e i suoi atleti. Citroën supporta il Team Germania con un’ampia flotta di veicoli, dalla Citroën Ami allo Spacetourer, garantendo così una mobilità confortevole.

Il focus della campagna di comunicazione è sugli “Eroi Invisibili”, atleti che spesso competono dietro le quinte. Citroën vuole dare visibilità a queste persone: coloro che, pur non vincendo una medaglia, incarnano con passione e perseveranza il vero spirito olimpico. La casa francese racconta le storie personali degli atleti del Team D in modo autentico, emozionante e accessibile. Particolare attenzione è rivolta alla promozione dello sport giovanile, femminile e per disabili, per sottolineare la diversità e l’inclusione nello sport.

Gli atleti del Team D perseguono instancabilmente i loro sogni, parallelamente alla loro vita quotidiana. Incarnano autenticità, coraggio e passione, valori condivisi da Citroën. Come marchio, Citroën opera in modo accessibile, umano e rispettoso. Storicamente e oggi, Citroën è al servizio delle persone, il cuore della società.

In un mondo in cui molte importanti partnership sportive sono caratterizzate da esclusività e prestigio, la partnership “Citroën x Team D” è una dichiarazione consapevole di concretezza, coraggio e unità. Incarna un legame autentico con i tifosi e crea un accesso a persone che condividono i nostri valori e possono identificarsi con il marchio.

Thomas Goldboom, Amministratore Delegato di Citroën Germania: “Citroën è un marchio che ha sempre trasceso i confini: geografici, tecnologici e sociali. Il nostro impegno con il Team Germania riflette questo atteggiamento: crediamo nella cooperazione europea, nella diversità e nel potere dei valori condivisi. Lo sport unisce le persone ben oltre i confini nazionali, proprio come la mobilità. Il Team D è sinonimo di passione, coraggio e umanità, esattamente ciò che definisce il marchio Citroën. Questa partnership è per noi un simbolo forte, scelto consapevolmente, di unità e apertura.”

Claudia Wagner, Amministratore Delegato di Deutsche Sport Marketing (DSM), afferma: “Con Citroën, acquisiamo un partner che, come lo sport stesso, è saldamente radicato nella società e si rivolge specificamente a un target giovane. Il marchio è sinonimo di accessibilità e innovazione, valori che si sposano perfettamente con il Team Germania. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per stabilire nuovi standard di mobilità sostenibile e inclusione sociale”.

Con oltre 100 anni di storia, Citroën è sinonimo di mobilità per tutti, per tutti coloro che ogni giorno perseguono i propri sogni. Che si tratti di affrontare la vita di tutti i giorni o di perseguire obiettivi ambiziosi, Citroën è al loro fianco, offrendo comfort, accessibilità e sostenibilità. Con il suo impegno per il Team Germania, Citroën dimostra il suo approccio concreto e il suo stretto legame con le persone. La collaborazione crea un legame autentico tra sport e marchio, rendendo tangibili i valori di entrambi i partner in modo emotivo: in strada, in allenamento, in gara e nel cuore dei tifosi.

In qualità di filiale commerciale della Fondazione Tedesca per lo Sport (Stiftung Deutscher Sport), istituita dalla Confederazione Tedesca degli Sport Olimpici (DOSB), DSM commercializza il Team Germany (Team Olimpico Tedesco), il Team Germany (Paralimpiadi) e organizza la Casa Tedesca ai Giochi Olimpici e Paralimpici. È inoltre responsabile del coordinamento strategico e concettuale, nonché dell’implementazione di misure di marketing nell’ambito dello “Sport per Tutti”. L’ultima aggiunta al suo portfolio è l’iniziativa commerciale “Esserci è Tutto” a sostegno della candidatura della Germania a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici. DSM fornisce supporto organizzativo e di comunicazione per questa iniziativa, che comprende oltre 30 marchi aziendali. Facilita il networking, lo scambio e una maggiore visibilità per i partner partecipanti.