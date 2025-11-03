Alfa Romeo Nuova Sprint Concept 2026: la sportiva compatta che riaccende il sogno del Biscione

L’anima sportiva di Alfa Romeo torna a far sognare grazie alla visione digitale del creatore Angelo Berardino, che su LinkedIn ha pubblicato un affascinante render della Alfa Romeo Nuova Sprint Concept 2026. Un progetto che reinterpreta in chiave moderna lo spirito della storica Alfasud Sprint, con l’obiettivo dichiarato di riportare in strada una coupé accessibile, compatta e grintosa, capace di incarnare il DNA più autentico del Biscione.

Alfa Romeo nuova Sprint: il concept render di Angelo Berardino che fa sognare

Nel suo post, Berardino definisce la Alfa Romeo Nuova Sprint come “la sportiva per il popolo”, un’auto che coniuga design emozionale e piacere di guida in un formato alla portata di tutti. La carrozzeria, colorata da un azzurro distintivo e futuristico, esprime un equilibrio perfetto tra linee tese e proporzioni compatte. Il frontale muscoloso e i fari affilati trasmettono dinamismo, mentre la coda corta e filante richiama le coupé Alfa Romeo degli anni d’oro.

Sotto il cofano, il designer immagina un motore 1.5 Turbo benzina, pensato per unire prestazioni brillanti ed efficienza, mantenendo viva l’essenza purista del marchio. Non manca l’attenzione ai dettagli: scarichi bruniti per un sound da veri appassionati, cerchi sportivi e un assetto ribassato che suggerisce agilità e divertimento di guida.

All’interno della ipotetica futura Alfa Romeo nuova Sprint, l’abitacolo virtuale propone sedili in Alcantara nera con cuciture azzurre, una plancia minimalista ma tecnologica e un ambiente avvolgente, pensato per chi vive l’auto come un’estensione della propria passione.

Il render di Angelo Berardino, pur non ufficiale, ha catturato l’interesse della community Alfa Romeo, che da tempo sogna il ritorno di una piccola coupé sportiva, un’Alfa emozionante, accessibile e tutta da guidare come appunto questa ipotetica Alfa Romeo nuova Sprint. Vedremo se nel futuro della casa automobilistica milanese ci sarà spazio per qualcosa di questo tipo. Ricordiamo che le ultime indiscrezioni emerse a proposito del futuro del brand parlano di una vettura compatta dal carattere decisamente sportivo che sarà prodotto a Pomigliano dal 2028 o dal 2029. Forse già nel corso del prossimo anno capiremo cosa realmente bolle in pentola a proposito del futuro della casa automobilistica del biscione.