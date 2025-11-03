Nuova Alfa Romeo Grantour: l’inedita ipotesi che infiamma gli appassionati del Biscione

Un nome evocativo, linee da sogno e il fascino inconfondibile del design italiano. La nuova Alfa Romeo Grantour è pura fantasia, ma il render firmato da Mirko Del Prete, designer digitale noto per le sue creazioni dal gusto raffinato e realistico, ha già conquistato il cuore degli alfisti. Pubblicato sulla sua pagina Instagram, il progetto immaginario ha acceso la fantasia degli appassionati, suscitando grande interesse nel mondo automotive.

La nuova Alfa Romeo Grantour ideata da Mirko Del Prete incarna perfettamente l’anima gran turismo di Alfa Romeo: un mix di eleganza, sportività e proporzioni armoniose, tipico dei modelli storici del Biscione. Il frontale si distingue per un trilobo aggressivo ma bilanciato, fari sottili e una parte che richiama le coupé degli anni d’oro del marchio. Il tutto avvolto da un linguaggio stilistico moderno, dove ogni linea racconta una passione tutta italiana.

A rendere il progetto di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Grantour ancora più intrigante è la scelta del cuore meccanico: il motore Nettuno di derivazione Maserati, un V6 biturbo da oltre 600 cavalli, qui reinterpretato per offrire prestazioni da vera sportiva stradale. L’artista immagina anche un assetto regolabile e un sound inconfondibile, pronto a far vibrare gli appassionati di guida pura.

Pur trattandosi di un render non ufficiale, la creazione di Mirko Del Prete mostra quanto sia ancora forte il desiderio di vedere Alfa Romeo tornare a firmare una granturismo d’élite. Un progetto digitale che parla al cuore e all’immaginazione, ricordando che la bellezza, quando è italiana, continua sempre a far sognare. Chissà che in futuro accanto alle nuove Alfa Romeo Tonale in arrivo nel 2027 e alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in arrivo nel 2028 non vi possa essere spazio anche per un qualcosa di simile.