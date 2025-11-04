Fiat Topolino e Grande Panda al Lucca Comics & Games 2025 insieme a RDS

Al Lucca Comics & Games 2025, dove si sono celebrate l’arte del fumetto e della fantasia ludica, hanno preso parte anche le Fiat Topolino e Grande Panda. Questa presenza si è sviluppata insieme a RDS, nota emittente radiofonica nazionale che, nella nella versione Next, ha guadagnato il rango di prima social radio nativa per la generazione Z.

In sintonia con lo spirito di Lucca Comics & Games, la Fiat Topolino ha offerto le forme della sua carrozzeria come una sorta di tela bianca. Qui i visitatori, i fumettisti e i cosplayer hanno potuto esprimere la loro vena creativa, disegnando senza recinti mentali la propria idea di libertà. A rendere più accessibile il processo decorativo ci ha pensato la wrappatura in materiale scrivibile di cui si è giovato il corpo del veicolo, messo al servizio dell’estro degli ospiti.

Notevole l’interesse suscitato dall’iniziativa, che ha raccolto molte espressioni di fantasia, tradotte in schemi cromatici e comunicativi, sulla carrozzeria dell’esemplare scelto per l’esperienza. Natura diversa, al Lucca Comics & Games 2025, ha invece avuto la presenza della Fiat Grande Panda, non trasformata in un banco di lavoro “pittorico”. Il suo compito è stato infatti quello di portare la sua energia contemporanea tra gli appassionati, abbracciando insieme a RDS una community colorata e giovane, dentro e fuori dal perimetro dell’evento. La cosa è stata resa possibile e, soprattutto, fortemente pulsante, grazie a dirette, contenuti e interazioni dal vivo.

Anche questa partecipazione ha arricchito il palinsesto di attività ed esperienze, in un felice intreccio con la community dei fumetti, del gaming e della creatività. Il tutto nell’ambito della partnership con RDS. Un bel sodalizio, perfettamente funzionante anche in questa circostanza e che potrebbe ripetersi nel tempo, visto il successo della formula.

Ricordiamo che Lucca Comics & Games è il più importante evento italiano di richiamo internazionale per i mondi comics, games, cinema e serie. I numeri confortano la bontà della kermesse e sigillano il suo successo, con oltre 280 mila visitatori paganti, 30 mila cosplayer ufficial, 1.5 mila eventi e 12 mostre. In questo ambito, lo spazio riservato a Fiat, nell’area di RDS, in Piazza Verdi, si è distinto per la sua forza attrattiva.

Topolino, quadriciclo elettrico leggero leader in Italia, ha catturato l’attenzione dei giovani, che possono guidare questa creatura già a partire dai 14 anni. Proprio la citata fascia di utenza, che ha rappresentato la quota più rilevante dei visitatori dell’evento toscano, era il “bersaglio” dell’iniziativa della casa automobilistica torinese. Il linguaggio creativo scelto per condire la presenza del modello, trasformato in una tela dove incidere liberamente il proprio estro, ha fatto breccia in tanti di loro. Diciamo che la partecipazione di questo mezzo si è rivelata perfettamente in linea con le aspettative del pubblico.

Di natura diversa la presenza della Fiat Grande Panda, che è stata comunque catalizzante per il suo design geometrico, allineato ai canoni del momento, e per le sue soluzioni sostenibili, frutto dell’uso di materiali innovativi nella sua produzione. Citiamo, a titolo di esempio, i componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande, che vengono riciclati e miscelati nelle parti degli interni in plastica blu, denominate Lapolen Ecotek.

Si tratta di una prima di mercato, molto apprezzata dai giovani, che vogliono preservare il pianeta, per uno standard di vita migliore in futuro. Ricordiamo che la Grande Panda è disponibile anche in configurazione 100% elettrica, insieme alla versioni ibrida e a benzina, per un ventaglio di scelta aperto alle varie esigenze. La versatilità della vettura ha suscitato un certo interesse nella rassegna toscana.

