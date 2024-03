Peugeot Partner trionfa nella 5a edizione del premio “Locarent Models of the Year”

Modello preferito dai clienti professionali sul mercato portoghese dei veicoli commerciali leggeri per tre anni consecutivi, Peugeot Partner si è appena aggiudicato il premio “Modello commerciale dell’anno” nella 5a edizione del “Locarent Models of the Year”. il primo noleggio 100% portoghese , un’entità con più di 20 anni di esperienza nel mercato. È la seconda volta che il premio Locarent viene assegnato al furgone Partner.

Prodotto uscito dallo stabilimento Stellantis di Mangualde, il Partner ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria “Veicoli Commerciali” secondo l’analisi di Locarent, come risultato della media dei tre punteggi assegnatigli, il Numero di Ordini, il Numero di Clienti e all’Indice di Qualità, fattore legato all’impegno e al rispetto dei tempi di consegna dei veicoli.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento da Locarent, realtà di riferimento nel mercato nazionale del noleggio e che, grazie alla sua vasta esperienza ventennale, le permette di avere un’idea reale del valore dei prodotti che vengono proposti in mercato, in particolare nel settore professionale” , afferma João Mendes, Direttore della casa del Leone in Portogallo e Spagna.

“Essendo uno dei massimi protagonisti del mercato nazionale, non solo in termini di vendite, ma anche come contributore alla crescita dell’economia nazionale, poiché viene prodotto nello stabilimento Stellantis di Mangualde, il nostro Partner ottiene questo premio e una leadership continua nel mercato grazie alla fiducia ininterrotta di aziende come Locarent e dei nostri clienti che trovano in essa una risposta all’avanguardia praticamente a tutte le loro esigenze professionali”.

Creata il 31 dicembre 2003, come risultato di una partnership tra il Gruppo Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, Locarent mira a completare l’offerta delle banche con una soluzione automobilistica integrata in un mercato emergente, seguendo le tendenze attuali e future della mobilità. , e proponendo il miglior servizio integrato. Soddisfacendo le esigenze specifiche del mercato professionale, propone il Partner – il suo modello più venduto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri – con una chiara attenzione alla collaudata termomeccanica e all’elettrificazione.

Da un lato, propone il Peugeot E-Partner, con un’autonomia elettrica fino a 346 km (ciclo misto WLTP) in due configurazioni di carrozzeria, un furgone standard da 4,40 m, con una cabina fino a 3 posti, o un furgone da 4,75 m. Furgone lungo m., cabina standard o allungata fino a 5 posti, proposte che integrano un motore 100% elettrico, con una potenza massima di 100 kW (136 CV) e una coppia massima di 270 Nm, associato a una batteria da 50 kWh ( capacità utile) e tre modalità di guida: Eco, per la massima autonomia, Power, per le massime prestazioni a pieno carico, e Normal. La gamma si basa anche sulle collaudate versioni termiche, benzina PureTech, da 110 CV, o diesel BlueHDi, da 100 CV o 130 CV, quest’ultima abbinabile al cambio automatico a otto rapporti.