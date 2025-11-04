Leapmotor: ottobre da record con oltre 70.000 veicoli consegnati in Cina

A ottobre, Leapmotor ha nuovamente infranto i propri record di consegne, registrando il massimo storico di 70.289 veicoli consegnati in tutta la Cina, considerando sia le vendite nazionali che quelle all’estero.

Leapmotor infrange un nuovo record di vendite in Cina ad ottobre 2025

Questo traguardo segna il sesto mese consecutivo di risultati da record per l’innovativo produttore di veicoli elettrici. I dati di ottobre rappresentano un aumento del 5,45% rispetto alle 66.657 unità di settembre e un’impennata dell’84% rispetto a ottobre 2024, sottolineando la crescita accelerata di Leapmotor e il forte slancio del mercato.Da gennaio a ottobre 2025, Leapmotor ha consegnato un totale di 465.805 veicoli , registrando una notevole crescita annua del 120,7% .

Nel mercato cinese, il Leapmotor B10 , lanciato ad aprile, continua a registrare una forte crescita, contribuendo in modo significativo al successo duraturo di Leapmotor. Il SUV C10 , disponibile sia in versione elettrica a batteria (BEV) che in versione elettrica ad autonomia estesa (REEV) , rimane una scelta popolare tra i consumatori che cercano versatilità e prestazioni.

In Cina, il 16 ottobre Leapmotor ha presentato il suo grande SUV D19, il primo modello della serie D, le cui consegne dovrebbero iniziare nella prima metà del 2026. Il 7 novembre la Società avvierà le prevendite in Cina della nuova berlina B05 (denominata Lafa 5 sul mercato cinese), che ha fatto il suo debutto mondiale all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, in Germania, all’inizio di settembre. Lo slancio di Leapmotor non si limita al successo nazionale. L’azienda sta rapidamente espandendo la sua presenza globale con diversi lanci chiave:

L’8 settembre, Leapmotor ha lanciato ufficialmente la B10 in Europa all’IAA Mobility Show di Monaco. Costruita sulla piattaforma LEAP 3.5 , la B10 ha un prezzo a partire da 29.900 euro , offrendo un’autonomia competitiva e caratteristiche pensate appositamente per gli automobilisti europei.

Le consegne sono iniziate in più di 30 paesi e regioni e il B10 è già disponibile presso i concessionari in Europa , rafforzando l’impegno di Leapmotor verso la crescita internazionale.Al Salone dell’auto di Zurigo 2025 (30 ottobre – 2 novembre), Leapmotor ha presentato la C10 AWD , un SUV elettrico ad alte prestazioni con 598 CV, 720 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi. Costruita su un’architettura a 800 V , la C10 AWD supporta la ricarica ultraveloce (30-80% in 22 minuti) e offre un abitacolo premium con uno schermo di infotainment da 14,6″, tetto panoramico e fino a 1.410 litri di spazio di carico.

La crescita costante di Leapmotor, l’innovazione dei prodotti e l’espansione globale rafforzano la sua posizione di leader emergente nel settore dei veicoli elettrici, offrendo soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili per una nuova generazione di conducenti.