Nuova Lancia Delta: se salta ecco che auto potrebbe arrivare

Nuova Lancia Delta dovrebbe essere la terza auto del nuovo corso di Lancia iniziato con la nuova Ypsilon e che proseguirà nel 2026 con la nuova Lancia Gamma. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra fine 2028 e inizio 2029. La verità è che al momento il suo arrivo non sembra essere poi così scontato. Non è detto infatti che i piani di Stellantis per il brand italiano non possano cambiare ancora rispetto a quanto previsto in precedenza con il nuovo piano industriale di Stellantis che Antonio Filosa rivelerà nel corso del prossimo anno, molto probabilmente intorno alla metà.

Se non arriva più la nuova Lancia Delta ecco cosa potremmo aspettarci come terza novità per la gamma di Lancia

Si vocifera che alla fine nuova Lancia Delta potrebbe anche non arrivare e che al suo posto invece possa debuttare un modello più compatto, forse un crossover, che potrebbe essere realizzato a Pomigliano su piattaforma STLA Small e che sarebbe lungo poco meno di 4,3 metri. Si tratterebbe di un crossover compatto che sarebbe dunque una via di mezzo come dimensioni e come stile tra la nuova Ypsilon e la nuova Lancia Gamma. Si tratterebbe di una mossa pensata per poter aumentare le vendite del marchio visto che la nuova Lancia Ypsilon va meno bene del previsto, dato che il modello in questione si collocherebbe in un segmento di mercato molto in voga, sicuramente più di quello in cui si andrebbe ad inserire una nuova Lancia Delta.

Ovviamente al momento si tratta solo di voci e dunque prima di essere certi della rinuncia alla nuova Lancia Delta da parte della casa piemontese occorrerà attendere e aspettare conferme ufficiali da parte del brand. Ad ogni modo è facile ipotizzare che una decisione in proposito sarà presto presa dal nuovo numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Antonio Filosa.