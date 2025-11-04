Peugeot Polygon Concept: svelata la prima immagine della nuova concept car

Dopo la presentazione ufficiale del nome a settembre, Peugeot ha svelato la prima immagine della sua nuova concept car di prossima generazione, rivelandone il design futuristico, dinamico e dallo stile tipicamente “felino”. Con linee scolpite e proporzioni audaci, la Peugeot Polygon Concept rappresenta una dichiarazione d’intenti sul futuro del marchio, evidenziando l’evoluzione del linguaggio stilistico e tecnologico della casa del Leone.

Al centro di questa visione si trova un abitacolo fortemente innovativo, progettato per offrire un’esperienza di guida inedita e altamente connessa. Il protagonista assoluto dell’interno è il rivoluzionario volante Hypersquare, un sistema di controllo digitale dotato di tecnologia steer-by-wire che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote, garantendo una precisione e una reattività senza precedenti.

Peugeot Polygon Concept rappresenta una dichiarazione d’intenti sul futuro del marchio

La Peugeot Polygon Concept sarà presentata ufficialmente il 12 novembre alle ore 13:00, durante un keynote trasmesso in diretta sul canale YouTube del marchio. In attesa dell’evento, la casa automobilistica del gruppo Stellantis invita tutti gli appassionati a scoprire Peugeot Polygon City, un’esperienza virtuale interattiva realizzata in collaborazione con Gameloft, leader mondiale nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi multipiattaforma. L’isola digitale, modellata sulla forma iconica dell’Hypersquare, consente di immergersi in un universo futuristico che riflette la visione estetica e tecnologica della concept car.

Questa esperienza ludica e immersiva è aperta a tutti — curiosi, gamer e fan del marchio — e testimonia la volontà di Peugeot di esplorare nuovi territori digitali, coniugando innovazione, emozione e design. Con la Polygon Concept, Peugeot non solo anticipa in modo deciso il futuro della mobilità, ma riafferma anche la propria presenza nell’universo del gaming e del digitale, dimostrando la capacità di coniugare design, tecnologia e intrattenimento in un linguaggio unico e coerente con la sua identità. Attraverso questa concept car, la casa del Leone esplora nuovi orizzonti dove esperienza di guida, innovazione e realtà virtuale si fondono in un ecosistema creativo e coinvolgente. Il progetto, infatti, rappresenta molto più di un semplice esercizio di stile: è una dichiarazione di intenti che riflette la trasformazione di Peugeot in un marchio moderno, connesso e aperto ai nuovi mezzi di comunicazione e ai trend digitali.