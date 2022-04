Peugeot Partner Rapid 2023: avvistato senza camuffamento a Betim [FOTO SPIA]

Peugeot sta lavorando ormai da tempo al Peugeot Partner Rapid 2023, anche se per il momento non ha ancora confermato ufficialmente la sua esistenza.

Le scorse ore sono state pubblicate online alcune foto spia che mostrano un prototipo senza alcun camuffamento parcheggiato nello stabilimento Stellantis di Betim (MG). A livello estetico, ciò che cambia rispetto al Fiat Fiorino, sono la calandra, i coprimozzi, il logo Peugeot e la scritta Rapid presente sulla fiancata. Sul retro, invece, possiamo vedere il Leone al posto del logo Fiat.

Peugeot Partner Rapid 2023: il nuovo furgoncino è stato avvistato ancora una volta senza camuffamento

Nell’abitacolo, il nuovo Partner Rapid avrà il logo del Leone al centro del volante mentre per il resto sarà praticamente identico al Fiorino. Purtroppo, al momento non è stata ancora rivelata una data di uscita del Peugeot Partner Rapid 2023, ma con la produzione già avviata e alcuni esemplari già usciti dalla fabbrica di Betim, presumiamo che il debutto avverrà a maggio.

Sotto il cofano ci sarà il motore Fire Evo da 1.4 litri con potenza di 84 CV a 6000 g/min e 116 Nm di coppia massima a 4000 g/min con alimentazione a benzina. Usando l’etanolo, invece, il furgoncino proporrà 86 CV a 6000 g/min e 120 Nm a 4000 g/min. In entrambi i casi, troveremo un cambio manuale a 5 rapporti.

Come il Fiat Fiorino Endurance 2022, anche il nuovo Peugeot Partner Rapid proporrà di serie aria condizionata, servosterzo, alzacristalli e chiusure elettriche, chiave con telecomando, predisposizione impianto audio, sedile guidatore con regolazione in altezza, fari fendinebbia, allarme e piastra paramotore.

In termini di sicurezza, il nuovo Peugeot disporrà di airbag frontali, freni con sistema ABS, controlli di trazione e di stabilità e sistema di assistenza alla partenza in salita. Quest’ultima caratteristica è molto utile per un veicolo cargo in quanto aziona i freni per alcuni secondi, facilitando l’uscita da semafori e rampe. La funzione si attiva anche in discesa, facilitando le manovre in retromarcia.

Sappiamo fino ad ora che il Peugeot Partner Rapid 2023 sarà offerto nelle varianti Business e Business Pack. Ricordiamo che il Fiat Fiorino viene venduto anche nel mercato messicano sotto forma di Ram Rapid, che proprio come il modello Peugeot, si differenzia per il logo Ram presente anteriormente e per pochi altri dettagli.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!