Alfa Romeo: il crossover rivale di Cupra Formentor forse avrà un nuovo motore termico

Si parla di un nuovo modello di Alfa Romeo che potrebbe essere rivale diretto di Cupra Formentor. Ancora questo veicolo non ha un nome e il suo arrivo non è stato confermato ma già adesso si parla molto del suo possibile arrivo tra i soliti bene informati. Questo veicolo infatti potrebbe regalare un gran numero di vendite al biscione andando ad inserirsi in un segmento di mercato che va molto per la maggiore con una lunghezza intorno ai 4,35 metri.

Alfa Romeo: il nuovo crossover compatto tra Junior e Tonale alla fine potrebbe arrivare e avere anche un motore termico inedito

Si tratterà di un SUV molto sportivo quasi coupeggiante ma sempre compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma di Alfa Romeo andando ad intercettare gli ex clienti di Giulietta non rimasti entusiasti di modelli quali Junior e Tonale. Si tratterebbe di un veicolo molto aerodinamico e con assetto sportivo e ribassato che avrebbe anche una versione Quadrifoglio e che a livello di prestazioni non farebbe rimpiangere modelli Alfa Romeo del passato. Al momento non è ancora chiaro dove sarà prodotto.

Si era detto Pomigliano su piattaforma STLA Small ma non si escludono nemmeno altre soluzioni. Tra l’altro si dice anche che questo modello potrebbe avere un motore termico nuovo diverso dal solito PureTech che tanti problemi sta dando a Stellantis che potrebbe tornare a far sognare i fan del biscione. Ovviamente non mancheranno le versioni elettriche mentre comunque il termico dovrebbe essere solo ibrido e non termico puro.

A proposito di questo modello nei giorni scorsi era circolata una voce secondo cui alla fine Alfa Romeo avrebbe potuto farne a meno per concentrarsi sui 4 modelli attualmente in gamma: Junior, Tonale, Stelvio e Giulia. A quanto pare però la possibilità che questo modello arrivi continua ad essere forte del resto si tratterebbe di un modello capace di conquistare nuovi clienti e portare nuove quote di mercato per il brand premium. Dunque una situazione diversissima rispetto al maxi SUV di segmento E che invece come sappiamo è stato cancellato.