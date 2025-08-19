Dodge Viper immacolata con 70 km percorsi, la coupé capace ancora di sorprendere

Quando si parla di auto sportive americane, poche evocano lo stesso impatto emotivo della Dodge Viper GTS. Presentata nel 1996, questa coupé univa un design inconfondibile alla brutalità di un V10 da 8,0 litri, trasmettendo tutta la sua potenza tramite un cambio manuale Tremec a sei rapporti e senza alcun ausilio elettronico. Niente controllo di trazione, niente ABS sofisticati: solo muscoli meccanici e il coraggio del guidatore.

La versione GTS introdusse alcuni dettagli che sarebbero diventati iconici. Ed ecco quindi il celebre tetto a doppia bolla, la livrea blu con strisce bianche da corsa e una silhouette che divenne immediatamente materiale da poster per un’intera generazione di appassionati.

Per la maggior parte dei proprietari, la Viper era sinonimo di guida estrema e adrenalina, un’auto da usare senza riserve. Ma l’esemplare arrivato recentemente all’asta su Bring a Trailer, parte della collezione “Barn Find Viper Collection” curata da Silver Arrow Cars, è una vera eccezione. Con solo 45 miglia (circa 70 km) all’attivo, rappresenta una capsula del tempo straordinariamente conservata.

Rifinita nella celebre tonalità Viper GTS Blue con le grafiche ufficiali Pace Car della 500 Miglia di Indianapolis, mantiene ancora i cerchi originali da 17 pollici, i pneumatici Michelin Pilot SX e persino i fari di fabbrica. Gli interni, in pelle nera, sono perfettamente integri, con sedili sportivi avvolgenti, aria condizionata, alzacristalli elettrici, stereo Alpine con lettore CD e doppi airbag.

Sotto il cofano pulsa ancora il motore V10 capace, da nuovo, di erogare 450 cavalli e 490 lb-ft di coppia, una potenza che negli anni Novanta metteva in soggezione persino le supercar europee. Il documento originale d’acquisto testimonia la consegna avvenuta in Tennessee, con un prezzo di listino di 69.300 dollari.

La vendita di questa Viper, conclusa con l’asta arrivata a ben 133.000 dollari, include tutta la documentazione ufficiale e un rapporto Carfax pulito, a conferma dell’assoluta autenticità del veicolo. Non sorprende che la sezione commenti sull’asta sia divisa: da una parte chi rimprovera il precedente proprietario di non averla mai guidata, dall’altra chi celebra la conservazione maniacale che rende questo esemplare unico al mondo. Resta da scoprire se il nuovo acquirente la tratterà come un’opera d’arte intoccabile.