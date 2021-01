Questa Dodge Viper GTS del 1997 ha percorso soli 27 km

Negli ultimi mesi sono state messe in vendita diverse auto degli anni ‘80 e ‘90 dopo che sono state mantenute in ottime condizioni, senza essere guidate o addirittura esposte all’ambiente esterno. È il caso di questa bellissima Dodge Viper GTS che ha percorso appena 27 km da quando è stata acquistata nel 1997.

Da quando è stata introdotta all’inizio degli anni ‘90 (era esattamente il 1991), la Viper è diventata subito un veicolo molto apprezzato dalla clientela americana. La versione poster può essere trovata appesa alle pareti di diversi bambini amanti delle auto.

Dodge Viper GTS: questo bellissimo esemplare del 1997 sembra essere uscito ieri dalla fabbrica

Dunque, non si può fare a meno di parlare di questo particolare esemplare, soprattutto se ha percorso poco meno di 30 km in 24 anni. Il proprietario originale di questa Viper GTS aveva acquistato una coupé oltre a questo modello, che è rimasto presso una concessionaria per diversi anni prima di essere spostata in un deposito.

Il rivenditore ha acquistato la vettura dal suo proprietario originale solo pochi mesi fa. Con soli cinque giorni rimanenti per piazzare un’offerta su Bring A Trailer, attualmente la Viper ha raggiunto la somma di 70.000 dollari (56.785 euro) che è esattamente il prezzo che aveva quando fu acquistata nel 1997.

Il motore V10 da 8 litri presente sotto il cofano di questa Dodge Viper GTS è in grado di sviluppare una potenza di 456 CV, quindi è un propulsore che si difende ancora bene sul mercato attuale. Considerando che l’auto ha percorso soli 27 km, dovrebbe essere ancora possibile godere dell’intera potenza offerta dal powertrain.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI