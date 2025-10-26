Ferrari: all’asta l’ultima GT costruita con cambio manuale

Nel canale vendite di RM Sotheby’s viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti una splendida Ferrari 599 GTB Fiorano del 2012. Non un esemplare qualunque della specie, ma qualcosa di più. La vettura in catalogo, infatti, è l’ultima auto del “cavallino rampante” ad essere stata costruita col cambio manuale. Un fatto che fa una grande differenza nella prospettiva sentimentale e collezionistica. Facile immaginare l’interesse nei suoi confronti.

Le offerte potranno essere presentate dal 31 ottobre al 6 novembre. Per chi volesse ammirarla dal vivo, l’auto sarà esposta nel corso della vendita all’asta di Londra gestita dalla stessa azienda. Si possono ipotizzare cifre record, con riferimento allo specifico modello. Le stime della vigilia danno già una buona indicazione sulle aspettative. Danzano in un range da 750 mila a 850 mila sterline, pari rispettivamente a 850 mila e 1 milione di euro.

Come sottolinea la scheda di vendita, quando a Maranello fu completato il processo di costruzione di questa Ferrari 599 GTB Fiorano, nessuno forse si era reso conto che era destinata ad entrare nella storia, fatto salvo il committente. Sembra proprio che l’auto in esame (telaio 187007) sia l’ultima del “cavallino rampante” ad essere dotata di cambio manuale, poi soppiantato dalla trasmissione F1 e dalle sue evoluzioni.

L’acquisto avvenne a cura di un collezionista di Hong Kong, con le “rosse” nel cuore. Questo spiega la presenza del posto guida a destra. La consegna avvenne a cura dell’allora presidente Luca di Montezemolo: un fatto che aggiunge esclusività alla sua storia. Rifinita in tinta Canna di Fucile, con interni in pelle color cuoio naturale, questa Ferrari 599 GTB Fiorano ha un aspetto molto elegante.

Note di sportività, oltre che dai muscoli della carrozzeria, giungono dagli elementi visivi aggiunti dal pacchetto HGTE, di cui la vettura è dotata. A fare la differenza ci pensano le ruote componibili da 20 pollici, la minore altezza da terra e l’estrattore nero opaco con terminali cromati. Fra i punti di forza dell’esemplare in vendita, le tante coccole avute nel corso della sua esistenza e l’uso parco che ne è stato fatto nel tempo. I chilometri all’attivo sono appena 6.000: davvero poca roba.

La regolarità dei tagliandi assicura la piena efficienza del mezzo. Il servizio più recente è stato eseguito negli scorsi giorni da H.R. Owen South London, nella capitale del Regno Unito. Grazie ad RM Sotheby’s, i collezionisti avranno l’irripetibile opportunità di concorrere all’acquisto di una Ferrari di grande valore culturale. Stiamo parlando infatti dell’ultima interprete della lunga tradizione dei cambi manuali, apprezzata dai puristi, soprattutto di quelli della vecchia scuola.

Ricco l’allestimento di questo esemplare, che si giova di parecchi optional in fibra di carbonio, la cui presenza detta il ritmo espressivo dell’abitacolo. Come già scritto, la Ferrari 599 GTB Fiorano di cui ci stiamo occupando è in allestimento HGTE. Le quattro lettere appena menzionate sono l’acronimo di Handling Gran Turismo Evoluzione. Chiara la matrice degli interventi eseguiti sul modello standard, che mirano a migliorarne ulteriormente l’efficienza dinamica, diventata ancora più incisiva.

L’obiettivo? Avvicinare il livello emotivo e prestazionale a quello della esclusiva 599 GTO, ma in un quadro molto meno estremo. Fra le modifiche meritano di essere citate le nuove molle, una barra posteriore più rigida e una taratura degli ammortizzatori capace di rendere l’auto più felina, quando necessario. Cuore pulsante del modello è un motore V12 da 6.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 620 cavalli.

La cifra non si discosta da quella della versione “standard”, ma qui la risposta al comando del gas è più grintosa. Anche le note sonore liberate dagli scarichi regalano un più alto livello di coinvolgimento e toccano meglio le corde emotive. Il cambio elettroattuato guadagna rapidità e passa di rapporto in 80 millisecondi: 20 in meno della sorella di partenza. Nell’abitacolo, a fare la differenza, ci pensano i sedili ultrasottili in carbonio, che assicurano una presa avvolgente e un comfort adeguato.

Splendido il morbido e profumato abbraccio della pelle pieno fiore, che si mesce all’alcantara e ai materiali compositi abbondantemente presenti negli spazi coperti, per regalare una tela di grande seduzione. Qui c’è tutta la magia della casa di Maranello.

La Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE è, di suo, una granturismo coi fiocchi. Il fatto che l’esemplare in vendita abbia l’ultimo cambio manuale della produzione del “cavallino rampante” esalta ulteriormente il suo appeal. Mi aspetto un forte interesse per il lotto. Non si possono escludere cifre di aggiudicazione più alte rispetto ai valori di stima, già molto corposi.

