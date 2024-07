Peugeot Rifter e Traveller: spazio per tutti nelle versioni Long

Peugeot Rifter e Traveller Long sono la risposta per tutti coloro che non vogliono contare su tutti e non vogliono rinunciare a nulla pur di godersi le vacanze. Con i loro sedili e lo spazio di carico extra, offrono grandi possibilità per godersi la spiaggia o la montagna.

Le versioni Long di Peugeot Rifter e Traveller permettono di godersi l’estate con il massimo comfort

Peugeot Rifter ha interni spaziosi e modulari. Si adatta a qualsiasi esigenza, dal trasporto dei bagagli della famiglia per una vacanza di qualche settimana al trasporto di tavole da surf, lettini e ombrellone per godersi un pomeriggio di onde e relax. Il suo eccezionale volume di carico, che varia da 775 litri sotto il pianale nella versione a 5 posti a 4.000 litri sotto il tetto con i sedili ripiegati nella versione lunga, offre infinite possibilità.

Allo stesso modo, Peugeot Rifter incorpora un numero infinito di scomparti spaziosi e facilmente accessibili distribuiti in tutto l’abitacolo. L’airbag anteriore del passeggero, del tipo “Bag in Roof”, è situato sul tetto, che libera spazio sufficiente per godere di un vano chiuso e refrigerato di grande volume, per trasportare bevande alla temperatura ideale.

Per i più avventurosi, che cercano di godersi il mare in calette selvagge e nascoste, il Peugeot Rifter può contare su Advanced Grip Control, un sistema per ottimizzare le capacità motorie su superfici scivolose o in cattive condizioni, con un programma appositamente adattato alla sabbia. Questa tecnologia agisce sulle ruote motrici anteriori. Si attiva attraverso il comando rotativo situato sulla consolle centrale, che permette di scegliere tra una delle cinque modalità di utilizzo disponibili, che limitano il trasferimento della coppia del motore all’asse anteriore e gestiscono la frenata, a seconda del terreno, offrendo Più stabile rispetto a molti veicoli a trazione integrale.

Oltre ad offrire un’ampia gamma di motori termici efficienti, Peugeot Rifter dispone anche di una versione 100% elettrica, Peugeot e-Rifter, con la stessa abitabilità, versatilità e prestazioni del resto della gamma. La sua batteria agli ioni di litio sviluppa 136 CV/100 Kw di potenza, abbinati ad un’autonomia fino a 280 km, secondo il protocollo di omologazione WLTP.

Oltre Peugeot REifter, si distingue anche il Traveller. Grazie alle sue caratteristiche, fino a 9 posti e alla sua altezza di 1,90 metri, che gli permette di entrare senza problemi nei parcheggi sotterranei, il Traveller è diventato il grande punto di riferimento della sua categoria. Con la sua nuova generazione, incorpora tutta l’“Allure” che caratterizza la rinnovata identità del marchio, oltre a guadagnare in tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida e nel design degli interni.

La vocazione versatile e l’eccezionale modularità di Traveller la rendono l’auto ideale per attività diverse come fare la spesa settimanale, trasportare ospiti VIP dall’aeroporto all’hotel, viaggiare con la famiglia o fare escursioni con gli amici e le biciclette. Peugeot Traveller è inclusa nell’omologazione come autovettura M1. La sua versione Long, lunga 5.331 metri, offre fino a 9 posti in configurazione 3-3-3 o 8 posti in configurazione 2-3-3 e fino a 4.554 litri di spazio nel bagagliaio.

L’“Allure” è evidente anche negli interni, che guadagnano in modularità e spaziosità e dove la tecnologia brilla di luce propria. La finitura Business VIP dispone di serie del browser connesso. Modularità e praticità sono presenti in elementi come un nuovo vano portaoggetti nella parte superiore della plancia o il porta-sottobicchieri per smartphone situato sul lato sinistro.

La tecnologia è un altro dei grandi punti di forza L’arsenale di funzioni di assistenza alla guida della Nuova Peugeot Traveller rafforza la sicurezza di questo modello, con innovazioni come il Sistema di lettura intelligente dei segnali (ISA), che emette un avviso acustico in caso di superamento dei limiti di velocità, il Lane Change Assist (LKA), l’assistente alla frenata d’emergenza, con allarme e decelerazione automatica in caso di rischio di collisione, e l’avviso di attenzione del conducente, che avvisa in caso di distrazioni al volante e consiglia una pausa dopo due ore di guida a più di 65 km/ H. Insomma peugeot Rifter e Traveller sono i veicoli perfetti per viaggiare in estate con il massimo del comfort.